Stevenson-Alvarez: au Centre Vidéotron le 27 janvier

Le combat tant attendu par les amateurs du Québec aura finalement bel et bien lieu. Après des mois de spéculations, le champion du monde WBC des mi-lourds, Adonis Stevenson, se frottera à son aspirant obligatoire, Eleider Alvarez, le 27 janvier prochain, au Centre Vidéotron.

Le promoteur des deux boxeurs, Yvon Michel, a confirmé le tout au sortir d’une rencontre avec les dirigeants de l’amphithéâtre de Québec, précisant qu’il ne restait que «quelques détails» à confirmer avant que la machine promotionnelle autour du gala ne se mette en marche.

«Ce sera sans doute le plus gros événement jamais présenté à Québec et l’un de nos plus gros organisés au Québec. Le Centre Vidéotron et la ville de Québec sont des endroits parfaits pour tenir ce genre d’événement», a lancé le président de GYM en entrevue téléphonique.

Au cours des dernières années, les galas tenus dans la Vieille Capitale sont souvent entrés en conflit avec d’autres grands événements sportifs, quand ce n’était pas simplement un manque d’intérêt en raison de la notoriété discutable des adversaires du détenteur de la ceinture des 175 lb. Cette fois, Stevenson et Alvarez, qui sont tous les deux sous l’égide de GYM, pourront jouir d’une attention totale de la part des amateurs et des médias.

«En plus, il n’y a pas de match du Canadien ce samedi soir-là, puisque c’est le week-end du match des étoiles [dans la Ligue nationale de hockey]. Je suis convaincu qu’on va attirer la plus grosse foule pour un gala au Centre Vidéotron. C’est le week-end parfait», a renchéri Michel, qui a refusé de s’avancer sur l’état d’esprit du champion du monde à l’approche de cette défense obligatoire.

Lorsque Alvarez (23-0-0, 11 K.-O.) grimpera sur le ring ce soir-là, il se sera écoulé plus de deux ans depuis sa victoire aux mains d’Isaac Chilemba qui confirmait sa position de numéro 1 à la chasse au titre de Stevenson (29-1-0, 24 K.-O.).

Depuis, le Colombien d’origine a dû ronger son frein, conservant sa fiche immaculée en quatre sorties grâce à des victoires notamment contre Lucian Bute et Jean Pascal. Stevenson, lui, n’a mis les gants que deux fois depuis novembre 2015, son dernier combat remontant au 3 juin au Centre Bell, où il avait terrassé Andrzej Fonfara au deuxième round.

Zewski sur la carte

Michel n’a pas voulu entrer trop dans les détails de l’organisation de ce gala, puisqu’une conférence de presse devrait avoir lieu d’ici une quinzaine de jours en présence des principaux acteurs, mais il a promis une carte spectaculaire. Le Trifluvien Mikaël Zewski (28-1-0, 21 K.-O.) sera de la partie, de même que Sébastien Bouchard (15-1-0, 5 K.-O.), s’il est remis de l’opération au biceps droit qu’il a subie au mois de septembre.