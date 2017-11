Andrew Shaw absent de l'entraînement

Andrew Shaw brillait par son absence à l'entraînement des Canadiens de Montréal, mercredi matin.

Récemment impliqué dans des rumeurs de transaction, l'attaquant est aux prises avec un virus, a annoncé l'équipe en matinée.

C'est Jacob de La Rose qui a pris la place de l'agitateur sur le deuxième trio à droite de Phillip Danault et de Max Pacioretty. Aucun autre changement n'a été apporté.

Après sa victoire à Ottawa, lundi soir, le Tricolore se prépare en vue du match de jeudi chez le Wild du Minnesota. Le CH prendra d'ailleurs l'avion vers Saint Paul en journée.

Les trios des Canadiens à l'entraînement :

Artturi Lehkonen - Jonathan Drouin - Paul Byron

Max Pacioretty - Phillip Danault - Jacob De La Rose

Charles Hudon - Tomas Plekanec - Brendan Gallagher

Alex Galchenyuk - Michael McCarron - Torrey Mitchell

Victor Mete - Shea Weber

Karl Alzner - Jordie Benn

Brandon Davidson - Jeff Petry

Joe Morrow

Carey Price

Al Montoya

L'emphase sur l'attaque massive

En vue de ce sixième match contre une formation de l'Association de l'Ouest, les joueurs se sont soumis à une séance axée sur les unités spéciales.

En l'absence de Shaw, Claude Julien a inséré Michael McCarron sur la première vague de l'avantage numérique au centre d'Artturi Lehkonen et de Pacioretty.

Danault pivotait quant à lui l'autre trio en compagnie de Charles Hudon et Alex Galchenyuk sur les unités spéciales.

Julien a d'ailleurs fait quelques essais de combinaisons pour tenter d'améliorer la 25e attaque massive du circuit (13,7%), qui affrontera l'équipe qui occupe le 16e rang en désavantage numérique (80,5%).

Ainsi, après Lehkonen-McCarron-Pacioretty avec Jonathan Drouin au point d'appui à gauche de Shea Weber, l'instructeur en chef a placé Alex Galchenyuk à gauche derrière Brendan Gallagher, Drouin et Pacioretty.

On met l'emphase sur le jeu de puissance ce matin et on fait quelques essaies. On a vu entre autre

6-27-11-92-67