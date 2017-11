Que le vrai Carey Price se relève

Publié aujourd'hui à 14h33

Carey Price sera de retour devant son filet, jeudi, et je pense que ça va être bon pour lui. Quand ça va moins bien et que le gardien numéro 2 gagne un match, ça enlève un fardeau.

Car quand tu veux gagner, tu te mets de la pression. Beaucoup de pression.

Depuis le début de la saison, Price bouge trop devant son filet. Il essaie de trop en faire. Oui, il a gagné le match contre les Rangers de New York, samedi, mais je n’ai pas trouvé qu’il était très en confiance.

Claude Julien a envoyé Al Montoya et les Canadiens l’ont emporté. Maintenant je m’attends à ce que Price gagne aussi.

Pour un gardien, de prendre un peu de recul et de voir l’équipe gagner, t’embarques sur la glace et t’as juste à faire ton job. Il faut garder ça simple et ne pas trop en faire.

Montoya convaincant

J’ai trouvé ça dommage pour Al Montoya à Los Angeles, il y a deux semaines. Il méritait de gagner. C’est bien qu’il l’ait fait à Ottawa. Ses performances aident l’équipe, qui connait un départ décevant.

Depuis le début de l’année, je trouve que l’adaptation de Price avec les défenseurs – et la défense en général – n’est pas encore concluante.

J’ai l’impression qu’il cherche constamment les rondelles. Il se penche beaucoup. Il a l’air surpris de plusieurs lancers qui atteignent son but.

Quand il voit bien la rondelle, il est capable de faire la différence.

La communication avec les défenseurs

Je ne sais pas si la communication avec ses défenseurs peut être meilleure qu’elle l’est en ce moment.

Je me souviens lorsque je jouais avec les Sénateurs, j’avais Zdeno Chara devant moi.

Il était capable de déplacer des corps devant moi, mais parfois ça pouvait me nuire. Lorsque c’était le cas et que je ne voyais pas le jeu devant moi, je lui donnais des petits coups de bâton pour qu’il s’enlève de là.

Comme gardien il faut que tu voies la rondelle et ce qui se passe en avant.

En ce sens, Price doit trouver une façon de mieux voir ce qui se déroule dans son territoire. Je trouve qu’il joue plus bas dans ses déplacements et c’est problématique depuis le début de l’année.

Une autre chose que je note, c’est qu’il y a beaucoup de circulation devant le filet de Price. Les joueurs essaient tous de bien faire.

Revoir le «vrai» Price au Minnesota

Je suis convaincu, et je peux me tromper, que Price offrira une grande performance au Minnesota

Il doit simplifier son jeu. Joue ton match et si tu joues bien, tu en recevras des éloges.

Moi, je m’attends à voir le vrai Price jeudi soir.

Un petit mot sur la réaction de samedi

Carey Price va être le premier à essuyer la critique après une contre-performance.

Dans le contexte actuel, la ligne est tellement mince entre la confiance et le manque d’estime de soi, surtout quand c’est difficile de voir la rondelle. C’est dur comme situation.

En ce qui est de sa réaction de samedi après la victoire contre les Rangers, je pense que sa réaction était contre lui-même.

Il est déçu de son jeu en ce moment. Il a une plus grande fierté que ça. Je ne suis pas dans sa tête, mais je sais qu’il n’est pas satisfait de ses performances.

J’aurais aimé le voir lever le bâton avec ses coéquipiers après la partie et qu’il se dise «même si ça n’a pas bien été pendant 60 minutes, on a la victoire. On passe à autre chose».

Il a démontré par le passé qu’il peut offrir un niveau optimal de performance. C’est donc une réaction par rapport à lui-même. C’est lui par rapport à ses obstacles.

En ce qui est du voyage de trois matchs à partir de jeudi, je suis convaincu qu’on reverra Montoya, puisque les Canadiens joueront deux matchs en deux soirs (samedi et dimanche). Il le mérite. Il a bien joué à Ottawa et à Los Angeles... malgré les 10 dernières minutes laborieuses de ce match!

