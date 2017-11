Maatta, pauvre victime de McDavid

Connor McDavid y est allé d’un de ces petits tours de magie dont il a le secret, mercredi soir, dans un match entre ses Oilers et les Penguins.

Le prodige ontarien a réalisé une jolie manœuvre aux dépens du défenseur Olli Maatta avant de faire une passe savante à l’endroit de son coéquipier Leon Draisaitl, qui n’a ensuite eu qu’à pousser la rondelle au fond du filet.

Tout match entre les Penguins et les Oilers est désormais l’occasion de voir s’affronter les deux attaquants les plus dominants du monde en McDavid et Sidney Crosby.

Mercredi soir, c’est le capitaine des Oilers qui aura frappé en premier!

