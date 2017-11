Les Whitecaps veulent causer une surprise

Les Whitecaps de Vancouver se sont contentés un verdict nul de 0-0 à domicile lors du match aller de la série de demi-finale de l’Association de l’Ouest face aux Sounders et ils souhaitent désormais surprendre l'ennemi, jeudi, à Seattle.

Voyez cette rencontre à TVA Sports à compter de 22h30.

«Tout le monde prédit une victoire des Sounders, nous n’avons rien à perdre, a souligné l’entraîneur-chef des Whitecaps Carl Robinson, dans des propos recueillis sur le site web de formation canadienne. C’est exactement pour ça que nous jouons. Nous voulons écrire une histoire comme celle de Cendrillon. »

La tâche sera ardue pour Vancouver alors que les Sounders n'ont perdu qu’à une reprise cette saison à domicile.

«Nous croyons en nos chances, a rajouté Robinson. On doit se rendre à Seattle avec une pensée positive et vaincre une excellente équipe. On connait la fiche des Sounders à domicile, mais nous ne devons pas nous en soucier car on est maintenant en séries.»

À propos, les Whitecaps ont terminé au premier rang de l’Association de l’Ouest pour le plus grands nombres de victoires à l’étranger avec six.

Retour au jeu pour Clint Dempsey

Les Sounders pourront compter, jeudi, sur le retour au jeu de l’attaquant Clint Dempsey. L’Américain de 34 ans n’a pu participer au premier match de la série car il purgeait une suspension d’une rencontre pour avoir obtenu un carton rouge lors du dernier match de la saison.

Dempsey représente un élément important pour les Sounders, lui qui a terminé la campagne avec 12 filets et cinq passes décisives.

«Il va falloir surveiller Dempsey car il peut changer l’histoire de la partie à lui-seul, a affirmé l’entraîneur de Vancouver. Il est probablement le meilleur joueur d’attaque américain de l'histoire. Il peut marquer des buts et joue avec énormément de cœur.»

Rappelons que les Whitecaps n’ont terminé la saison qu’à un point de la formation de Seattle au classement.