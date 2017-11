La formation canadienne fin prête

La formation canadienne de patinage de vitesse sur courte piste s’apprête à s’envoler pour l’Asie pour participer aux deux dernières épreuves de la Coupe du monde.

En effet, les Charles Hamelin, Samuel, Marianne St-Gelais et compagnie prendront l’avion sous peu en direction de Shanghai et de Séoul pour peaufiner leur préparation en vue des Jeux olympiques de PyeongChang, qui auront lieu en février prochain et qui s’amorceront exactement dans 100 jours.

«C’est un 100 jours qui nous dit qu’il n’en reste pas tant que ça, mais qu’il en reste encore, a souligné la Québécoise Marianne St-Gelais, rencontrée mercredi à l’Aréna Maurice-Richard de Montréal.»

St-Gelais a d’ailleurs remporté l’épreuve du 500 mètres lors de la Coupe du monde de Dordrecht, aux Pays-Bas, au début du mois d’octobre.

Outre St-Gelais, Kim Boutin, avec trois, et Valérie Maltais, avec une, ont d’ailleurs remporté des médailles à Dordrecht et à Budapest, qui était la ville-hôte de la première épreuve de la Coupe du monde, en septembre dernier. Le relais a également bien fait avec une médaille d’argent et une médaille de bronze.

Chez les hommes, Samuel Girard tentera de continuer sur sa lancée, lui qui avait raflé l’or au 500 mètres et l’argent au 1000 mètres à Dordrecht. De plus, le relais, dont il fait partie avec Charles Hamelin, notamment, a triomphé à deux reprises depuis le début de la saison.

«Cet été, on a travaillé vraiment fort pour avoir des bons résultats et pour arriver préparés, a souligné Girard. Ç’a fait en sorte qu’on a eu une bonne première fin de semaine (à Budapest) et lors de la deuxième (à Dordrecht), on a simplement continué sur notre lancée.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.