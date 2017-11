Joe Flacco de retour à l’entraînement

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore Joe Flacco a participé à l’entraînement de son équipe, mercredi, lui qui a subi une commotion cérébrale pendant le match de jeudi contre les Dolphins de Miami.

Ébranlé par un plaqué du secondeur Kiko Alonso, le vétéran pourrait jouer la prochaine rencontre face aux Titans du Tennessee, dimanche. Il a d’ailleurs participé à des séquences offensives en compagnie de ses coéquipiers pendant la séance du jour et ne semblait pas ennuyé par sa blessure.

Cette saison, Flacco a complété 153 de ses 239 passes pour des gains de 1290 verges, six touchés et huit interceptions. Baltimore présente une fiche de 4-4 et occupe le deuxième rang de la section Nord de l’Association américaine.