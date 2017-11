Jerzy Janowicz trop fort pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi une défaite de 7-6 (3) et 6-1 aux mains du Polonais Jerzy Janowicz, mercredi, au premier tour du tournoi Challenger d’Eckental, en Allemagne.

La 154e raquette mondiale s’est avouée vaincue en 1 h 21 min, concédant son service trois fois et étant incapable de réaliser un seul bris. Le vainqueur, septième tête de série et détenteur du 136e rang de l’ATP, a dominé 73-53 au chapitre des points gagnés, et ce, même s’il a commis quatre doubles fautes, comparativement à une pour le représentant de la Belle Province.

Ayant conservé un pourcentage d’efficacité de 76 % sur ses premiers services, Auger-Aliassime a également eu le dessus 8-5 pour le total d’as.