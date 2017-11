Jason Kidd admire Russell Westbrook

Le joueur le plus utile de la dernière saison dans la NBA, Russell Westbrook, s’est attiré les éloges de l’ancienne vedette des Nets du New Jersey Jason Kidd, désormais entraîneur des Bucks de Milwaukee.

Kidd a d’ailleurs comparé l’étoile du Thunder d’Oklahoma City au controversé boxeur américain et ancien champion du monde des poids lourds Mike Tyson.

«C’est le Mike Tyson du basketball, a-t-il mentionné aux médias mardi, avant de voir son équipe s’incliner 110-91 devant le Thunder. Quand la cloche sonne, il est prêt. Chaque fois qu’il est sur le parquet, il joue d’une seule façon, c’est-à-dire à pleine vitesse. Il est un peu différent, il est probablement le numéro un présentement, et je dirais qu’il y a un numéro 1B dans la même catégorie et c’est John Wall. La vitesse avec laquelle il joue est incroyable.»

Un trio d’étoiles

Westbrook a explosé l’an dernier après le départ de Kevin Durant, qui porte maintenant les couleurs des Warriors de Golden State. Ces derniers, qui comptent aussi dans leurs rangs Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, n’ont eu aucune compétition ou presque dans l’Association de l’Ouest au cours des deux dernières années.

Le Thunder pourrait toutefois avoir changé la donne en 2017, car il a fait l’acquisition de Paul George et de l’ancien des Knicks de New York Carmelo Anthony, dont le changement d’air pourrait être bénéfique pour la suite de sa carrière. Cependant, Westbrook demeure l'atout indispensable dans le camp d'Oklahoma City.

«C’est le meilleur, a ajouté Kidd à propos de Westbrook, qui a conclu la rencontre avec seulement 12 points, 10 rebonds et neuf mentions d’assistance. Il met beaucoup de pression sur la défense adverse. Il réussit à faire des ajustements et évolue avec des joueurs talentueux comme George [Paul] et "Melo" [Carmelo Anthony]. Son jeu ne change jamais. Il met énormément de pression et trouve toujours les joueurs libres. Le jeu paraît facile.»