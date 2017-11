Crosby ou McDavid? Nos panélistes se prononcent

Les amateurs de hockey aiment comparer Sidney Crosby et Connor McDavid. Les analystes aussi!

À l’émission Dave Morissette en direct, mercredi soir, Michel Bergeron, Éric Fichaud et Mike Bossy se sont prononcés sur ces questions : Qui terminera la saison avec le plus de points? Qui est le joueur le plus complet des deux? Qui atteindra le plus rapidement le plateau des 1000 points? Sur qui parieriez-vous en échappée? Qui auriez-vous choisi en premier au repêchage?

Leurs avis sont partagés. À voir dans la vidéo ci-dessus.