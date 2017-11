Clayton Keller devance Mikhail Sergachev

Le joueur de centre des Coyotes de l’Arizona Clayton Keller a été choisi la recrue du mois d’octobre dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi.

L’attaquant a récolté neuf buts et six mentions d’aide pour 15 points en 13 matchs, et ce, en dépit de la piètre performance de son équipe; celle-ci a savouré sa première victoire de la campagne lundi.

Keller a dominé les joueurs de première année avec 49 lancers, inscrivant au moins un point dans 10 rencontres, dont sept consécutives. Par ailleurs, les derniers joueurs de la concession ayant totalisé 15 points durant un mois avant lui était Teemu Selanne et Keith Tkachuk, qui avaient accompli ce fait d’armes avec les Jets de Winnipeg en mars 1993.

Le défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev a été considéré pour le titre hebdomadaire, tout comme Will Butcher et Jesper Bratt (Devils du New Jersey), ainsi qu’Adrian Kempe (Kings de Los Angeles). Sergachev a récolté quatre filets et sept aides en 13 sorties.

Stamkos et Kucherov ont fait la pluie et le beau temps en octobre

Par ailleurs, le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, et son coéquipier Nikita Kucherov ont connu un début de saison exceptionnel et ils ont été récompensés en étant nommés les deux premières étoiles du mois d’octobre dans la LNH.

L’attaquant des Blues de St. Louis Jaden Schwartz a aussi vu son travail être souligné.

Stamkos domine le circuit Bettman avec 18 aides et 24 points en seulement 13 matchs. Il a obtenu au moins un point dans chacun des 11 premiers duels de son équipe. L’athlète de 27 ans, qui a atteint le plateau des 600 points le 21 octobre dernier contre les Penguins de Pittsburgh, a récolté 10 points en supériorité numérique, ce qui représente également un sommet.

Kucherov est de son côté le deuxième meilleur pointeur de la LNH en vertu de ses 21 points. Il pointe au premier échelon au chapitre des buts, avec 13, et a touché la cible dans 11 de ses 13 sorties, dont les sept premières de la campagne.

Les deux joueurs ont ainsi permis au club floridien de se hisser au sommet du classement général en vertu d’un dossier de 10-2-1.

Schwartz a quant à lui amassé huit filets et 17 points en 13 rencontres alors que les Blues se retrouvent au premier rang de l’Association de l’Ouest.