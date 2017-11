Canada: les chandails olympiques sont dévoilés

Hockey Canada a dévoilé, mercredi, les chandails que porteront la formation canadienne qui participera aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, en février prochain.

Toutefois, aucun joueur de la LNH ne pourra enfiler le nouvel uniforme unifolié puisque les joueurs du circuit Bettman ne participeront pas au tournoi olympique.

Les trois chandails dévoilés mettent une fois de plus en évidence la feuille d’érable en trois dimensions, qui apparaît en blanc sur l’uniforme rouge. Celui en rouge comprend une feuille grise, tandis que celle-ci devient rouge sur le dossard noir.

Par ailleurs, le bas des manches sera rouge, sauf sur le chandail de cette couleur où il sera plutôt noir. L’inscription «Canada» sera visible sur deux des trois dossards.

