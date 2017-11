Alec Poirier avec le Rouge et Or

Alec Poirier poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Le secondeur des Cougars du collège Champlain a fait connaître sa décision, lundi. «Ce fut une grosse décision et j’y pensais depuis longtemps, a raconté Poirier. Laval possède un gros programme et ça ressemble à la NCAA. Mon rêve a toujours été de jouer aux Etats-Unis, mais j’ai un bon plan B en choisissant le Rouge et Or.»

«J’hésitais entre Laval et Montréal, a poursuivi Poirier qui a porté les couleurs de l’équipe canadienne en 2016 à l’International Bowl disputé à Arlington au Texas. Je n’ai pas été accepté aux HEC. Si j’ai un conseil à donner aux jeunes qui rentrent au cegep, c’est de commencer leurs études collégiales en force. Je n’ai jamais échoué de cours, mais je n’avais pas de bonnes notes à ma première année et c’est difficile de te rattraper pour augmenter ta cote R. J’ai aussi visité le Vert & Or, mais je voulais voir autre chose après trois ans à Sherbrooke. Je suis aussi allé à Guelph, mais je ne me sentais pas bien à l’école.»

Ancien entraîneur-chef des Cougars, Jean-François Joncas recrute activement au Québec depuis qu’il s’est joint aux Gryphons comme coordonnateur offensif.

Poirier fait partie d’un groupe de secondeurs de premier plan chez les Cougars. Sean Côté est dans la mire du Rouge et Or et de plusieurs équipes et Michael Brodrique a opté pour les Stingers de Concordia où il rejoindra son frère. Jean-Rémi Champoux est lui aussi finissant.

«C’est une bonne année en défensive à Lennoxville, a souligné celui qui a raté une bonne partie de la saison 2016 en raison d’une fracture à un pied avant de revenir au jeu dans les séries éliminatoires. On est pas mal fort et nous avons du fun.»

Kevin Mackay est élogieux à l’égard du secondeur montréalais de 6 pi 3 po et 230 livres. «C’est un monstre, a imagé l’entraîneur-chef des Cougars. Il me fait penser un peu à Frédéric Plesius que j’ai coaché dans les rangs collégiaux. Les deux font des jeux et ce n’est pas en raison du coaching.»

Poirier est utilisé comme secondeur dans le schéma défensif 30 des Cougars, mais aussi comme ailier défensif dans une défensive de type 40. «Il est capable de jouer partout, a résumé Mackay, mais on le garde près de la ligne de mêlée. Comme Jonathan Glaou-Boissoneault avec les Carabins, on le bouge un peu partout. Il pourrait même jouer comme maraudeur si on en avait besoin.»