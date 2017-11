10 contrats qui paraissent bien mal jusqu'ici

Alors que le premier mois de la saison a pris fin mardi dans la Ligue nationale de hockey (LNH), plusieurs contrats octroyés cet été n’ont toujours pas rapporté de dividendes.

Voici 10 contrats qui ne paraissent pas très bien jusqu’à présent :

10 - Sam Gagner, Canucks de Vancouver

Offrir un contrat à Gagner n’était pas une mauvaise idée. Il a obtenu 18 buts et 50 points l’an dernier avec les Blue Jackets de Columbus. Le club de la Colombie-Britannique lui a cependant offert un contrat de trois ans et un salaire de 3,15 millions $ par saison. Pour l’instant, il est 10e de son équipe au chapitre des buts (1), 11e pour les aides (3) et 10e pour les points (4).

9 - Dan Girardi, Lightning de Tampa Bay

L’entente a soulevé des questionnements dès son annonce. L’arrière qui a vu son contrat être racheté par les Rangers de New York, a obtenu un nouveau pacte de deux ans avait un salaire de 3 millions $. Mais pour l’instant, ce contrat n’a rien fait pour améliorer le rendement défensif du Lightning.

8 - Jussi Jokinen, Oilers d’Edmonton

Souhaitant ajouter du punch offensif à ses troisième et quatrième trios, les Oilers ont ajouté Jokinen, dont le contrat venait d’être racheté par les Panthers de la Floride. L’ailier de 34 ans a paraphé une entente d’une saison et 1,1 million $, mais pour l’instant, il n’a récolté qu’un filet et une aide et passe un peu plus de 12 minutes par rencontre sur la patinoire.

7 - Brian Elliott, Flyers de Philadelphie

Malgré son dossier de 5-2-1, ne vous laissez pas berner. En fait, c’est plutôt les Flyers qui ont trouvé une façon d’empiler les victoires malgré les performances d’Elliott. Le vétéran de 32 ans présente une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,884 après huit départs.

6 - Dmitry Kulikov, Jets de Winnipeg

Kulikov s’est entendu avec les Jets durant la saison morte sur les modalités d’un contrat de trois ans qui lui rapportera 13 millions $. L’arrière de 27 ans évolue cependant comme sixième défenseur chez la formation canadienne, ne jouant qu’en moyenne 15 min 48 s par rencontre. Le Russe a récolté trois points en neuf parties depuis le début de la saison.

5 - Chad Johnson, Sabres de Buffalo

Les Sabres ont accordé un contrat d’un an d’une valeur de 2,5 millions $ à Johnson dans l’espoir de pouvoir reposer le gardien numéro un, Robin Lehner. Jusqu’à présent, Johnson connaît un début de saison difficile. En six parties, il montre un dossier de 1-3-1 avec un taux d’efficacité de ,879 et une moyenne de buts alloués de 4,07.

4 - Steve Mason, Jets de Winnipeg

Les Jets ont fait l’acquisition du gardien dans le but de partager le filet avec le jeune Connor Hellebuyck. Les performances de Mason ont cependant déçu énormément et c’est désormais Hellebuyck qui amorce la majorité des matchs. Mason touchera un salaire de 4,1 millions $ pour les deux prochaines saisons. En quatre parties, le portier affiche un dossier de 0-3-1 avec un taux d’efficacité de ,872 et une moyenne de buts alloués de 4,84.

3 - Martin Hanzal, Stars de Dallas

Hanzal était l’un des joueurs de centre les plus convoités durant l’entre saison. L’attaquant s’était finalement entendu avec les Stars sur un contrat de trois saisons qui lui rapportera 14,25 millions $. En 11 parties cette saison, Hanzal n’a récolté qu’un maigre but. Il est présentement blessé au bas du corps.

2 - Antti Niemi, Penguins de Pittsburgh

Les Penguins avaient fait l’acquisition de Niemi pour combler la perte de Marc-André Fleury. Niemi n’a cependant pas été à la hauteur des attentes et a été soumis au ballottage. Le portier a finalement rejoint les rangs des Panthers de la Floride. En trois départs cette saison avec les Penguins, il présente une fiche de 0-3 avec un taux d’efficacité de ,797 et une épouvantable moyenne de buts alloués de 7,49.

1 - Vadim Shipachyov, Golden Knights de Las Vegas

Les Golden Knights n’ont jamais réellement donné de vraies chances à l’attaquant. Le Russe s’est promené entre la Ligue américaine de hockey (LAH) et la LNH. En trois parties dans le circuit Bettman, Shipachyov a récolté un but. Le joueur de centre devrait retourner jouer en Russie et mettre ainsi fin à son contrat de deux saisons pour un total de neuf millions $ avec Vegas.

Pour consulter l'article original du «Hockey News», c'est ici.