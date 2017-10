Un rappel d'urgence chez les Golden Knights

Les Golden Knights de Las Vegas ont rappelé d'urgence le gardien Dylan Ferguson, mardi, des Blazers de Kamloops dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL).

La formation du Nevada n'a pas eu le choix puisqu'elle affronte en soirée les Rangers de New York et que le gardien Oscar Dansk (bas du corps) a été placé sur la liste des blessés en matinée.

Dansk a rejoint ses homologues Malcolm Subban et Marc-André Fleury sur cette fameuse liste des blessés.

Le Québécois Maxime Lagacé et Ferguson seront donc les deux gardiens en uniforme en soirée pour les Golden Knights.

Ferguson a été acquis des Stars de Dallas au cours de la saison estivale dans la transaction du défenseur Marc Methot.

En 13 matchs avec les Blazers, l'athlète de 19 ans a montré un fiche de 4-9-0, une moyenne de buts alloués de 4,05 et un taux d'efficacité de ,878.

Les Golden Knights ont d'ailleurs adopté l'expression «mieux vaut en rire qu'en pleurer» en publiant ce tweet :

Since we've actually lost more goalies to injury than games to other teams, here's who's currently active.



-Maxime Lagace

-Dylan Ferguson