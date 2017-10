Top 10: les meilleures signatures après le premier mois dans la LNH

Plusieurs équipes de la Ligue nationale de hockey tentent le grand coup quand vient le moment d'offrir une nouvelle occasion de briller aux joueurs autonomes. Voici les dix signatures qui rapportent le plus présentement après un mois d’activités.

10. Anders Nilsson, Canucks de Vancouver

Le gardien de 27 ans connaît présentement des débuts fracassants avec les Canucks. En quatre départs cette saison, Nilsson présente un dossier de 3-1-0 avec deux blanchissages et un taux d’efficacité de ,943. Le portier devrait se partager le filet avec Jacob Markstrom. Ce dernier n’a jamais disputé plus de 30 rencontres lors d’une seule saison. Nilsson va coûter seulement 5 millions $ pour les deux prochaines saisons.

9. Kevin Shattenkirk, Rangers de New York

C’était presque que certain au terme de la dernière campagne que le défenseur allait s’entendre avec la formation new-yorkaise. Shattenkirk ne déçoit pas avec les Rangers, ayant récolté deux buts et neuf points lors des 12 premières parties. L’arrière joue également en moyenne 21 min 09 s par match. L’Américain de 28 ans touchera la somme de 26,6 millions $ lors des quatre prochaines saisons avec les «Blue Shirts».

8. Thomas Vanek, Canucks de Vancouver

Vanek s’est étendu avec les Canucks durant la saison morte sur les modalités d’un contrat d’un an qui lui rapportera 2 millions $. L’attaquant de 33 ans a récolté quatre filets et six points depuis le début de la campagne. Si Vanek poursuit sur cette séquence, il s’agira d’un excellent investissement pour la formation canadienne.

7. Radim Vrbata, Panthers de la Floride

L’attaquant de 36 ans connaît déjà un bon début de saison avec trois buts et neuf points. Vrbata s’est entendu pour une saison qui lui rapportera 2,5 millions $. Vrbata pourrait également toucher une prime de 250 000 $ s’il atteint le plateau des 45 points. Les Panthers ont fait un bon coup jusqu’à présent.

6. Alexander Kerfoot, Avalanche du Colorado

L’attaquant a récolté trois buts et six points en 11 parties depuis le début de la saison même s’il ne joue en moyenne que 12 min 48 s. Kerfoot qui a signé avec le Colorado en tant que joueur universitaire pourrait apporter beaucoup dans l’avenir. Il a tous les atouts pour percer le top six.

5. Brad Hunt, Golden Knights de Las Vegas

Hunt est un joueur qui surprend beaucoup en ce début de saison tout comme son équipe. Le défenseur de 29 ans n’avait disputé que 33 rencontres dans la LNH avant cette saison. En six parties cette saison, Hunt a récolté sept mentions d’aide. L’arrière touchera 1,3 million $ durant les deux prochaines saisons.

4. Justin Williams, Hurricanes de la Caroline

Williams a décidé de revenir avec les Hurricanes durant la saison morte. Le vétéran de 36 ans a amassé un but et huit points en dix matchs cette saison. C’est bon pour le deuxième rang des meilleurs pointeurs chez la Caroline, derrière Jeff Skinner.

3. Alexander Radulov, Stars de Dallas

Même si Radulov a connu un début de saison difficile avec les Stars, ne récoltant que deux mentions d’aide à ces cinq premiers matchs, il s’est bien rattrapé depuis avec quatre filets et huit points à ses sept dernières parties. Le Russe de 31 ans possède un immense talent et ajoute de la profondeur à l’attaque dévastatrice des Stars.

2. Will Butcher, Devils du New Jersey

À ses six premiers matchs dans la LNH, le défenseur a récolté pas moins de neuf mentions d’aide. Il compte désormais 11 points en seulement dix parties dans le circuit Bettman. L’arrière de 22 ans est devenu le quart-arrière de l’avantage numérique des Devils. Butcher était l’un des joueurs les plus convoités durant l’entre-saison.

1. Evgenii Dadonov, Panthers de la Floride

Dadonov est présentement le meilleur buteur de la Floride avec ses six buts. Le Russe a également récolté un impressionnant total de 14 points en 11 parties. L’ancien de la Ligue continentale de hockey (KHL) profite de beaucoup de temps de glace de qualité alors qu’il évolue sur la première unité en compagnie de Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov. C’est la meilleure acquisition après un mois dans la LNH.