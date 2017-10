Sondage DMD : Qui a le plus de chances de garder le rythme en novembre?

Comme d’habitude, l'équipe de l’émission Dave Morissette en direct s'est tournée vers vous, à la maison, pour répondre aux questions de son sondage.

Voici les trois questions qui vous ont été posées ce soir et qui feront l'objet d'un débat au cours de l'émission, diffusée vers 22h, soit après le match éliminatoire de la MLS entre le Crew de Columbus et le New York City FC.

Qui a le plus de chances de garder le rythme en novembre? #DMD — TVA Sports (@TVASports) 1 novembre 2017

On se souviendra d'octobre dans la LNH surtout pour... #DMD — TVA Sports (@TVASports) 1 novembre 2017

On se souviendra d'octobre chez le CH surtout pour... #DMD #Habs — TVA Sports (@TVASports) 1 novembre 2017

