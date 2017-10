Ski acrobatique: un joyeux casse-tête

«On doit comparer des pommes avec des oranges et des zucchinis!»

Le vice-président Sport de Ski acrobatique Canada (SAC), David Mirota, choisit cette image pour résumer le processus complexe de sélection pour les Jeux olympiques. De toutes les fédérations sportives canadiennes qui enverront des athlètes à Pyeongchang, celle-ci doit résoudre un joyeux casse-tête en identifiant un total de 30 athlètes tous genres confondus issus de cinq disciplines (bosses, demi-lune, sauts, skicross et slopestyle).

Puisque l’équité homme-femme étend ses droits jusque sur la neige, il ne pourra également y avoir plus de quatre athlètes du même sexe par type de sport et plus de 16 du même sexe au total des 30 élus.

Calculs mathématiques et résultats sportifs se fondront les uns dans les autres d’ici à la date limite de sélection du 22 janvier. Il faudra identifier les 27 skieurs qui rejoindront les «bosseurs» Mikaël Kingsbury, Justine Dufour-Lapointe et Andi Naude, les trois seuls ayant réussi le mode de sélection A en obtenant au moins deux podiums lors de quatre compétitions ciblées la saison dernière, dont la Coupe du monde au site olympique du parc Phoenix en Corée du Sud.

«Avec la saison qu’ils ont connue, ils ont mis la barre haute. C’est ce qu’on veut : que les skieurs se poussent entre eux. Ça fait sept ou huit ans qu’on domine en bosses, alors on veut garder ce momentum», a affirmé Mirota pour justifier cette règle de présélection.

Un mélange de sports

Avec la nouvelle saison de Coupe du monde arrive maintenant le processus de sélection B. Tous les athlètes des cinq disciplines seront assujettis à un même classement. Chaque athlète proposera ses trois meilleurs résultats obtenus durant les deux saisons précédant les Jeux, avec comme valeurs plus élevées aux podiums et aux résultats signés durant la saison à venir.

Le tableau retiendra la somme des trois meilleurs résultats de chaque prétendant, pour qui l’objectif consiste à brandir le plus bas total de points. Par exemple, un athlète qui se classera premier, quatrième et 10e proposera 15 points. De toute évidence, il n’y a qu’en ski acrobatique où on trouve une formule aussi élaborée.

«Il faut considérer que le skicross compte plus d’événements et que ce sont des courses, alors que les autres disciplines sont toutes jugées et, encore là, elles ne sont pas jugées de la même façon. Ça devient donc compliqué quand il faut les mélanger ensemble pour notre sélection. C’est pour cette raison qu’il y a autant de détails», a noté Mirota au sujet de cette politique de sélection, qui a évolué depuis sa création en prévision des Jeux de 2006.

«Notre système ne sera jamais parfait, mais nous n’avons pas de choix discrétionnaires. Alors, en fin de compte, ça veut dire: si tu performes, tu te facilites la vie. Et c’est ce qu’on souhaite de la part des skieurs. Ce sont des sports très différents, mais on n’a pas le choix d’avoir un système qui permet de les comparer», a-t-il.

La saison prendra son envol avec une épreuve de Big Air à Milan le 18 novembre.

Le Canada a gagné sa cause

Par ailleurs, le Canada a habilement plaidé sa cause pour porter de 26 à 30 le nombre d’athlètes en ski acrobatique aux prochains Jeux olympiques.

Le total de 26 en vigueur à Sotchi ne suffisait plus à la puissance mondiale, qui doit jongler avec cinq disciplines (bosses, demi-lune, sauts, skicross et slopestyle). Ski acrobatique Canada et Canada alpin (de qui relève le skicross) ont donc revendiqué une plus grande représentation.

«En compagnie des Américains, on a poussé fort. On est les deux seuls pays qui investissent dans les cinq disciplines olympiques. Si on regarde la France, par exemple, ils n’ont pas de sauts. Le Japon a aussi peu de sauts et certains pays n’ont pas de skicross, comme la Nouvelle-Zélande. C’est le message qu’on voulait faire passer. Ce n’est pas équitable de pénaliser un pays qui investit dans les cinq disciplines», a expliqué David Mirota, vice-président Sports à Ski acrobatique Canada.

Contre tous les autres

Ces quatre places supplémentaires offrent une meilleure marge de manœuvre, mais elles n’éliminent pas toutes les angoisses des athlètes dans leur rêve de vivre les Jeux.

Olivier Rochon, le sauteur le mieux positionné jusqu’à maintenant avec des sixième, septième et 11e places la saison dernière, sait trop bien que le travail est loin d’être terminé.

«Ce qui est difficile pour nous, en ski acrobatique, c’est que lorsque je lutte pour me qualifier, ce n’est pas seulement contre Travis [Gerrits] et Lewis [Irving]. C’est aussi contre Mikaël Kingsbury et tous les autres skieurs en bosses, slopestyle, etc. Ça devient difficile, parce que le Canada est le meilleur pays au monde en ski acrobatique et pas seulement dans une discipline», a fait remarquer l’athlète originaire de Gatineau.