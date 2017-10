Ryan Getzlaf sur la touche

Les Ducks d’Anaheim ont placé le nom de leur capitaine Ryan Getzlaf sur la liste des blessés, mardi.

Getzlaf a quitté la rencontre de dimanche face aux Hurricanes de la Caroline alors qu’il a reçu une rondelle en plein visage.

L’attaquant n’a disputé que six rencontres cette saison, récoltant sept points, dont un but. Le joueur de centre de 32 ans a raté trois rencontres en raison d’une blessure au bas du corps plus tôt, lors de la présente campagne.

Son cas sera réévalué lundi prochain.

Les Ducks ont du fait même procédé au rappel de l’attaquant Kalle Kossila des Gulls de San Diego dans la Ligue américaine de hockey (LAH). En deux parties cette saison avec les Ducks, Kossila a amassé un but et une mention d’aide.

Le Finlandais a également récolté six points en cinq parties dans la LAH avec les Gulls cette saison.