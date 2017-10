Rugby: l'Afrique du Sud en tête aux critères d'évaluation pour le Mondial 2023

World Rugby, la fédération internationale de rugby, a recommandé mardi d'attribuer la Coupe du monde 2023 à l'Afrique du Sud, dont le dossier devance celui de la France et de l'Irlande, les deux autres candidates.

L'Afrique du Sud, qui a déjà organisé la Coupe du monde en 1995, recueille 78,97% de satisfaction sur un ensemble de critères d'évaluation, contre 75,88% pour la France et 72,25% pour l'Irlande. Libre aux fédérations nationales ou régionales qui prendront part au vote le 15 novembre de suivre ces recommandations --39 voix doivent être réparties--.

«L'Afrique du Sud est clairement en tête sur la base des critère d'évaluation» a déclaré Bill Beaumont, le président de World Rugby, dans un communiqué.

«Ce résultat confirme notre sentiment profond: notre candidature est extraordinaire, aucun détail n'a été ignoré et nous avons minutieusement répondu à la moindre question. Nous tiendrons nos engagements, nous en sommes confiants à 100%. Nous rendrons tout le monde du rugby fier de l'Afrique du Sud en 2023» a estimé de son côté Jurie Roux, le directeur exécutif de la Fédération sud-africaine. Celle-ci reste sur trois candidatures malheureuses pour les éditions 2011, 2015 et 2019.

L'Afrique du Sud arrive nettement en tête sur le critère des stades et villes (26,63% contre 22,88% pour la France et 21,75% pour l'Irlande) ainsi, dans une moindre mesure, que sur celui des infrastructures du tournoi (15,50% contre 13,75% pour la France et 13,63% pour l'Irlande). Ces deux critères pèsent 50% de l'évaluation totale.

«Aujourd’hui se dessine une finale entre la France et l’Afrique du Sud. C’est un nouveau match qui commence jusqu’au vote souverain du 15 novembre» a déclaré le président de la Fédération française de rugby (FFR), Bernard Laporte, dans un communiqué transmis à l'AFP. La France a déjà organisé la Coupe du monde, en 2007, l'Irlande jamais.

«Bien que ce soit décevant de ne pas avoir été recommandés par le Board de World Rugby, il n'y a rien dans le rapport qui ne soit insurmontable. Ce n'est certainement pas la fin du processus. Nous croyons fermement que l'Irlande peut accueillir la compétition en 2023» a estimé pour sa part Dick Spring, président de la candidature irlandaise.