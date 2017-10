Rouge et Or: Vincent Alarie-Tardif revient pour son dernier droit

Remis d’une blessure à une cheville qui lui a fait rater les deux dernières parties, Vincent Alarie-Tardif se sent d’attaque pour son dernier tour de piste dans le réseau universitaire.

Le porteur de ballon du Rouge et Or de l’Université Laval complétera son parcours universitaire avec la conclusion des séries éliminatoires.

«Ça passe vraiment vite et je veux en profiter jusqu’à la fin, a raconté Alarie-Tardif. Je ne pensais que ma dernière saison se terminerait comme ça. On doit y aller une étape à la fois et on sera excité quand on sera rendu où l’on veut aller. Mon approche est la même que l’an dernier. Je vais donner mon 100 pour cent. Je suis prêt à revenir au jeu.»

Depuis quelques parties, l’attaque terrestre du Rouge et Or a repris du lustre. Le déblocage s’est produit lors du match à Sherbrooke le 7 octobre. «C’est le "fun" quand tout le monde est sur la même page, a-t-il imagé. Tant qu’on gagne, le reste ne me dérange pas. On pourrait lancer 100 fois le ballon et je serais content.»

Relève

Présent sur les lignes de côtés à Concordia vendredi dernier dans la victoire face aux Stingers, Alarie-Tardif a pu constater de ses yeux les succès des jeunes porteurs de ballon. Alexis Côté ainsi que les recrues Vincent Breton-Robert et Philippe Lessard-Vézina ont bien fait en relève de Christopher Amoah, Luca Perrier et Alarie-Tardif tous trois blessés.

«Je suis content pour les jeunes qu’ils aient connu du succès, a-t-il indiqué. C’est rare à Laval que tu as la chance de jouer à ta première saison. Leurs performances m’enlèvent de la pression.»

S’il a connu une bonne fin de saison et d’excellentes séries éliminatoires l’an dernier, le produit des Cougars du collège Lennoxville a moins brillé cette saison à l’instar de l’attaque terrestre qui a tardé à se mettre en marche. Il a amassé 160 verges en 43 courses en six parties. Il a ajouté 100 verges et deux touchés en 11 réceptions.

Aurait-il aimé en faire plus? «Je ne suis pas déçu de ma saison», a-t-il assuré.

Si Alarie-Tardif effectue un retour au jeu, Amoah et Perrier rateront un deuxième match consécutif.

Des retours

Absent à Concordia, le demi de coin Émile Chênevert est de retour à son poste tout comme le bloqueur Francis Chabot alors que le secondeur Cédric Lussier-Roy porte un chandail noir. Quant au centre Louis-Gabriel Beaudet qui était en uniforme, mais qui n’a pas joué face aux Stingers, il a retrouvé son poste au sein de la première unité.

Blessé sur les unités spéciales peu de temps après avoir marqué son premier touché en carrière sur une course de deux verges au premier quart, le centre arrière Benjamin Garand-Gauthier s’entraînait à plein régime, mardi. Plus de peur que de mal dans son cas.