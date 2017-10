Rouge et Or : Un 1er match en séries pour Claveau

À sa troisième campagne avec le Rouge et Or, Marc-Antoine Claveau vivra son baptême des séries éliminatoires, samedi, lors de la demi-finale face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

L’histoire du plaqueur n’est pas banale. À la retraite, Claveau a décidé de revenir au jeu quand le Rouge et Or a été décimé pendant la saison morte par le départ inattendu des plaqueurs Marc-Antoine Ouellet et Clément Lebreux et de quelques autres dont le parcours universitaire était terminé.

Contre Sherbrooke, il obtiendra un troisième départ consécutif.

«Je suis vraiment, vraiment content de ma décision de revenir au jeu, a souligné le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Je voulais jouer et je me suis entraîné et j’ai pratiqué en conséquence. Je suis très excité à l’idée de prendre part à mon premier match des séries à Laval.»

Satisfait

Le joueur recrue Samuel Maranda-Bizeau s’est blessé à un genou lors du match à Sherbrooke et Claveau a frappé en relève. Même si son ligament croisé antérieur n’a pas été touché, Maranda-Bizeau a raté les deux dernières parties et sa présence contre les Renards est incertaine. Il a reçu son orthèse, hier, et il s’est entraîné en compagnie de la kinésiologue.

«Il y a toujours place à l’amélioration, mais je suis très content de mon travail lors de mes deux premiers départs, a-t-il raconté. Avec la foule et l’enjeu, mon premier départ en carrière contre Montréal était vraiment le fun. J’étais prêt. On se prépare bien et je n’étais pas nerveux.

En situation évidente de passe en deuxième essai et long, Claveau cède son poste à un septième demi défensif.

La ligne défensive du Rouge et Or connaît ses meilleurs moments de la saison depuis le match du 1er octobre au PEPS face aux Redmen de McGill.