McGregor aimerait affronter Mayweather en arts martiaux mixtes

Aura-t-on droit à un combat-revanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor... en arts martiaux mixtes?

L’idée relève pour l’instant de pures chimères, mais cela n’empêcherait pas McGregor de répondre à l’appel si le boxeur lui lâchait un coup de fil.

«Ce qui me rend malade, c’est que ce petit c** (little motherf***er intégralement) est à la retraite maintenant», a déclaré le combattant d’arts martiaux mixtes irlandais dans une entrevue avec Caroline Pearce, journaliste spécialisée en Ultimate Fighting Championship (UFC), diffusée le week-end dernier. L’entretien en tant que tel a eu lieu à Glasgow en Écosse au mois de septembre.

«Si j’avais une autre chance contre lui, avec les règles de boxe, je gagnerais, selon ce que le Business Insider a rapporté de ses propos. Il a dû changer toute son approche. Avec les leçons que j’ai apprises, avec une autre chance, je l’aurais. Il a une fiche de 50-0, je ne lui demanderai pas de boxer. On verra ce qu’il fera de l’argent qu’il a fait lors de notre combat. Peut-être recevrai-je un autre appel?

«À l’origine, il parlait d’un combat d’arts martiaux mixtes par la suite. Il a dit ça avant notre combat. Alors s’il veut qu’on le fasse, qu’on le fasse. Il n’y a pas d’espoir que ça arrive... J’aimerais le voir venir de notre côté et s’essayer. J’ai gagné leur respect et relevé leur défi. Maintenant, venez de notre côté et gagnez notre respect.» - Conor McGregor

La Commission athlétique du Nevada avait imposé une suspension de 60 jours pour causes médicales à McGregor après le revers de ce dernier par K.-O. au 10e round face à Mayweather lors du super-combat du 26 août dernier à Las Vegas. L’Irlandais a encaissé 170 coups de poing de l’Américain et 152 de ces frappes étaient des coups de puissance aux yeux des experts.

Il s’agissait du dernier combat de boxe de la carrière de Mayweather.