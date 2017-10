Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 30 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Huit buts pour le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a marqué à huit reprises pour la première fois depuis le 1er février 2013 (8-3 contre les Jets) pour améliorer leur fiche à 10-2-1 cette saison. Jamais la formation floridienne n’avait obtenu autant de victoires en si peu de matchs, selon Elias Sports.

Steven Stamkos (2B, 1A) a amassé au moins un point dans 12 des 13 matchs de son équipe et est le meilleur pointeur de la LNH, avec une récolte de 24 points. De son côté, Nikita Kucherov a marqué son 13e but de la saison; un sommet dans le circuit Bettman. Il a également amassé au moins un point dans 12 des 13 matchs de son équipe. Il totalise 21 points.

Andrei Vasilevskiy (18 arrêts) a porté à neuf sa séquence de victoires pour devenir le premier gardien de l’histoire de l’équipe à réussir pareil exploit. Nikolai Khabibulin détenait l’ancien record, avec huit victoires consécutives.

Avec ses 10 victoires en octobre, Vasilevskiy égale le record de la LNH pour le nombre de gains au cours du mois d’octobre, selon Elias Sports. Manny Legace (2005-2006) et Craig Anderson (2009-2010) avaient également réussi l'exploit.

Per @EliasSports: Andrei Vasilevskiy of the @TBLightning matched the single-season NHL record for wins in the month of October. #NHLStats pic.twitter.com/N0rxgBa15b