Les joueurs des Canadiens ont eu «un bon meeting»

Les Canadiens de Montréal venaient de gagner (enfin) leur deuxième match de la saison, 5-1 contre les Panthers de la Floride le 24 octobre, quand le CH a de nouveau trébuché deux jours plus tard dans un revers de 4-0 face aux Kings de Los Angeles à domicile.

Avec une fiche de 2-7-1, le Tricolore semblait destiné à s’enliser. Puis, sont venus ces deux gains de 5-4 face aux Rangers de New York et de 8-3 aux dépens des Sénateurs à Ottawa.

Selon ce qu’a indiqué Charles Hudon en entrevue avec Renaud Lavoie pour TVA Sports après le match contre les «Sens», lundi, les joueurs du Bleu-blanc-rouge se sont parlé sérieusement à la suite de la défaite contre les Kings.

Coïncidence ou non, la rencontre a payé.

«On a eu un bon meeting après le match contre L.A, a révélé l’attaquant québécois. On s’est dit d’avoir plus de confiance envers nous-mêmes. On a changé des choses banales à l’extérieur de la patinoire, comme la musique.

«Ça tourne en notre faveur. On n’est pas sortis du trou, c’est certain, mais il faut juste continuer de travailler fort.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.