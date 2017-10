Le Rouge et Or grand favori

L’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval entame les éliminatoires à titre de club favori au Canada.

Les champions en titre de la Coupe Vanier sont effectivement de retour en tête du classement canadien de football universitaire.

Le Rouge et Or (7-1) a reçu 11 des 16 votes de première place et 154 points de la part du panel de l’Association des journalistes de football du Canada.

Les Mustangs de Western (8-0) et les Carabins de Montréal (6-1) grimpent eux aussi d’un échelon à la suite du plus récent scrutin médiatique et se retrouvent deuxièmes et troisièmes grâce à des récoltes respectives de 145 et 124 points. Seule équipe invaincue au pays en saison régulière, Western a mérité les cinq autres votes pour la position de tête.

De leur côté, les Dinos de Calgary (7-1) glissent du premier au quatrième rang avec 120 points après avoir encaissé une cuisante défaite à leur dernier match du calendrier régulier. Il faut préciser que les Dinos, qui étaient déjà assurés de terminer en tête dans l’Ouest, ont donné un repos à plusieurs réguliers et les Golden Bears de l’Alberta en ont pleinement profité. Les Golden Bears ont effectivement mis fin à une disette d’une décennie face à leurs rivaux provinciaux grâce à une étonnante victoire de 53-3.