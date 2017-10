Le mystère Carey Price

L'analyste-hockey de la chaîne TVA Sports José Théodore, dans sa chronique dans la Journal de Montréal, se dit inquiet des prestations de Carey Price depuis le début de la saison.

«J’ai rarement vu Carey Price être aussi chancelant que samedi, a souligné Théodore. Heureusement, le Canadien l’a emporté 5 à 4 sur les Rangers de New York et hier, c’est Al Montoya qui était le gardien partant contre les Sénateurs d’Ottawa.

«Ce n’est pas le nombre de buts qui me dérange, mais la façon dont Price se comporte. Ses gestes sont hasardeux et dans ce contexte, ce n’est pas surprenant qu’il ait bousillé des avances de 3 à 0 et de 4 à 2 depuis le début de la saison.

«Avant, un but d’avance lui suffisait pour assurer la victoire.

«Visiblement, sa confiance est à plat et ça affecte ses coéquipiers. Les joueurs du Canadien semblent avoir perdu confiance en leur gardien et ils essaient d’en faire trop pour compenser.»

Tout croche

«Samedi, il s’agissait de la sixième fois en 10 matchs que Price accordait quatre buts ou plus et c’est anormal, a continué Théodore. Le gardien cède trop souvent sur des tirs où il n’a pas la vue obstruée, comme sur le but d’Anze Kopitar, jeudi, dans le haut du filet.

«C’était un excellent tir, mais Price ne voit pas la rondelle aussi bien présentement. Il est lent à réagir. Il est capable d’arrêter ce genre de tir. Ses déplacements sont imprécis et il est fréquemment déporté loin de son filet. Souvent, il n’est pas face à la rondelle et il se retrouve tout croche après un arrêt.»

Ma théorie

«Comment un gardien reconnu pour son excellence sur le plan technique peut-il en arriver là?, se questionne Théodore.

«Voici ma théorie, même si je ne peux en être sûr à 100 % ! Un gardien qui passe le cap de la trentaine doit changer sa façon de s’entraîner lors de la période estivale et Price est rendu là. Je l’ai vécu.

«Lorsque j’étais dans la vingtaine, je n’avais besoin que d’un mois d’entraînement l’été pour arriver fin prêt au camp d’entraînement. Dans la trentaine, ça ne suffisait plus. Je devais m’entraîner dans le gymnase pendant tout l’été et aussi travailler ma technique sur la glace.

«À l’exception de l’an dernier, Price s’est rarement présenté au camp d’entraînement au sommet de sa forme et il s’agissait d’une situation particulière.

«Il revenait d’une blessure majeure au genou et il y avait le tournoi de la Coupe du monde en septembre. Il a trimé dur durant l’été et ça l’a aidé à connaître un excellent début de saison. Il a connu une léthargie en janvier, mais ce sont des choses qui arrivent et il est revenu en force par la suite.

«Seul Price sait s’il en a assez fait cet été, mais il doit réviser sa préparation estivale et s’assurer d’être fin prêt en septembre 2018.»

Le sentiment d’urgence

«Un autre facteur a pu l’affecter, a confié Théodore. Tout comme moi en 2002 après ma grosse saison, Price a signé un contrat de longue durée. Dans les deux cas, nous sortions d’une saison importante dans nos carrières respectives. Après avoir reçu une prolongation de contrat de huit ans, le sentiment d’urgence est peut-être moins présent. De plus, Price est un homme calme. Parfois, c’est une qualité, mais ça peut aussi être un défaut.

«À l’exception de la défaite à Anaheim où il a cassé son bâton, je n’ai jamais eu l’impression que Price en avait ras le bol de perdre ou de sous-performer. Comme il n’y a pas un Jaroslav Halak pour lui enlever le filet, il devra trouver lui-même ce sentiment d’urgence avant qu’il ne soit trop tard.

«Price a beau travailler avec Stéphane Waite, son défi est beaucoup plus mental que technique. En fait, à ce stade-ci, je me fous de sa technique. Je veux le voir jouer avec l’énergie du désespoir et il se retrouvera seulement lorsqu’il se dira : "Assez c’est assez !" Cette décision lui appartient.»