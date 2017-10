Joe Girardi aurait aimé rester avec les Yankees

L’ancien gérant des Yankees Joe Girardi, dont le contrat n’a pas été renouvelé au terme de l’élimination du club new-yorkais au terme de la finale de championnat de la Ligue américaine, est toujours aussi surpris de la décision de l’organisation.

Girardi, qui a été à la barre des Bombardiers du Bronx pendant 10 ans, croyait qu’il était toujours l’homme de la situation et que les résultats de cette année lui auraient permis d’obtenir une prolongation de contrat.

«J’ai été pris par surprise, a-t-il indiqué en entrevue avec le site web "The Athletic". Avec la saison qu’on a connue et la progression de l’équipe, je croyais que je serais de retour. Évidemment, il y a beaucoup de talent et de jeunes joueurs très prometteurs en place. J’étais excité en pensant au futur.»

«J’étais déçu. Ça fait encore mal. Chaque fois que tu réalises qu’on ne veut plus de toi, ça fait mal. Mais je comprends leur point de vue. Je comprends que tout ça est déjà arrivé à d’autres gérants qui ont accompli bien plus de choses que moi. Celui que j’ai remplacé (Joe Torre), ça lui est arrivé quelques fois, et c’est un gérant du Temple de la renommée.»

L’importance de la famille

Questionné sur son avenir avec les Yankees pendant les récentes séries éliminatoires, Girardi avait répété que sa famille passait en premier et qu’il allait discuter de la situation avec sa femme et ses enfants. Certains partisans ont senti qu’il était incertain de vouloir demeurer à New York. Mais il assure que ce n’était pas le cas.

«Cela les a blessés à un certain point, a indiqué l'homme de 53 ans. Ils savaient que j’étais déçu, mais cela a fait partie intégrante de leur vie pendant 10 ans aussi. Je pense à ma fille Serena. Elle avait 8 ans quand nous sommes arrivés à New York. Dante avait 5 ans et Lena seulement 1 an. C’est le seul endroit où ils ont vécu pendant 10 ans.»

Maintenant qu’il doit tourner la page, quels sont les prochains défis que l’ex-receveur aimerait relever?

«Si je pouvais m’occuper des opérations baseball, cela m’emballerait beaucoup. Je sais que je ne serai jamais le commissaire du baseball majeur et ce n’est pas un pas un poste que je convoite. Mais je pense que j’aimerais beaucoup ça», a-t-il confié, ajoutant qu’il serait intéressé à travailler comme analyste à la télévision ou pour le baseball majeur, si jamais il devait faire une croix sur sa carrière de gérant.