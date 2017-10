Jimmy Garoppolo était respecté de tous chez les Patriots

Le quart-arrière Jimmy Garoppolo a eu l’opportunité d’apprendre aux côtés de Tom Brady. Il aura maintenant l’occasion de démontrer son savoir-faire avec les 49ers de San Francisco, après avoir été échangé par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre un choix de deuxième tour, lundi soir.

Malgré ses 40 ans, Brady a prouvé qu’il était toujours au sommet de son art et ne semble pas vouloir se retirer de sitôt. Celui-ci n’a pas été surpris de la décision de son patron.

«C’est une ligue où tout le monde est concentré sur la prochaine semaine. Les choses changent parfois rapidement. Tout le monde est concentré uniquement sur cette saison et tenter d’aller jusqu’au bout», a mentionné Brady en entrevue sur les ondes de la chaîne radiophonique Westwood one.

«Notre équipe a été impliquée dans plusieurs transactions à ce temps-ci de la saison au fil des années.»

Le vétéran a apprécié travailler aux côtés de Garoppolo, pour qui il n’a que de bons mots.

«Jimmy était un excellent coéquipier et un ami, et il le sera toujours. Je lui souhaite tout ce qu’il y a de mieux. Il a gagné la confiance et le respect de ses coéquipiers et c’est tout ce que tu peux souhaiter en tant que joueur.»

Peu d’options

Homme de peu de mots, l’entraîneur Bill Belichick a également souhaité la meilleure des chances au jeune pivot, qui avait démontré de belles choses lors de ses deux départs l’an dernier. Le contrat de Garoppolo se terminant au terme de la présente campagne, les Patriots se retrouvaient les mains liées.

«Tout d’abord, j’ai un respect énorme pour Jimmy. Je ne pourrais lui demander plus que ce qu’il nous a donné. Les 49ers obtiennent un excellent joueur, une bonne personne, un coéquipier incroyable et un très bon quart-arrière», a-t-il mentionné.

«Nous avions, à mon humble avis, la meilleure situation au niveau des quarts à travers la ligue, pendant deux ans et demi [...] C’est une situation complexe à plusieurs niveaux, et c’était notre dernière fenêtre, et nous avons fait ce qui est le mieux pour l’équipe.»

Garoppolo tentera d’offrir au club californien une première victoire cette saison alors que les 49ers ont perdu leurs huit rencontres.

Le prochain match des Patriots, en congé ce week-end, est par ailleurs prévu le dimanche 12 novembre contre les Broncos de Denver.