Jay Ajayi prend la route de Philadelphie

Les Dolphins de Miami ont échangé le demi offensif Jay Ajayi aux Eagles de Philadelphie en retour d'un choix de quatrième tour lors du repêchage de la NFL de 2018.

La nouvelle a été confirmée par les Eagles, mardi.

TRADE: #Eagles have acquired RB Jay Ajayi from Miami in exchange for a 2018 4th-round pick. #FlyEaglesFly pic.twitter.com/LIepxUbP2B