Échanger Andrew Shaw serait une décision bien mal avisée

Beaucoup de buts se marquent en ce début de saison 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey (LNH); rien pour déplaire aux amateurs, sauf que certaines formations réalisent que des problèmes gangrènent leur défensive.

Et qui dit problèmes dit transactions possibles. Les Rangers de New York et les Canadiens de Montréal font partie du nombre des équipes en difficulté et Glen Sather, directeur général des «Blueshirts», a été vu au match du CH à Ottawa contre les Sénateurs lundi - une scène plutôt rarissime.

En pareil contexte, le moment ne tarde pas où le nom d’Alex Galchenyuk fait surface. Si l’attaquant a trouvé le fond du filet dans la victoire de 8-3 des Canadiens contre les «Sens», il s’agit là d’un de ses rares faits d’armes en 12 rencontres, lors desquelles il a totalisé quatre buts, mais aucune aide.

Mais Galchenyuk ne serait pas le seul élément qui ferait l’objet de rumeurs d’échange à Montréal. Le réseau Sportsnet ajoutait la semaine dernière le nom de l’attaquant Andrew Shaw. «Chucky» et Shaw pourraient être dans la mire des Rangers.

À voir dans la vidéo ci-dessus : explications complète sur la situation à l'émission #LavoieDubé sur TVA Sports.

L’analyse de Renaud Lavoie

«Il s’agit d’un risque, car c’est un joueur qui a du caractère et qui a quand même un certain talent pour son style.»

L’analyse de Dany Dubé

«Depuis le début de l’année, ce dont on se rend compte, une relation importante s’est développée au fil du temps entre Phillip Danault et Andrew Shaw. Si on enlève une pièce du casse-tête, on crée de l’instabilité. Si tu veux t’améliorer, la première chose à respecter, c’est la stabilité. Les affaires qui marchent, tu ne les casse pas. Peut-être y a-t-il des équipes intéressées (à Shaw), mais je ne pense pas que les Canadiens vont se départir d’un joueur qui complète le mieux un de ses meilleurs joueurs à l’heure actuelle.»