Ce n’était qu’une question de temps pour Charles Hudon

Charles Hudon a mis le paquet pour inscrire les deux premiers buts de carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi dans une victoire de 8-3 des Canadiens de Montréal sur les Sénateurs à Ottawa.

La vérité est que ce doublé n’a causé aucune surprise dans l’entourage du CH.

«J’ai eu beaucoup de conversations avec tout le monde, à commencer par mon père. Il était derrière moi depuis le début, a expliqué Hudon en entrevue avec Renaud Lavoie pour TVA Sports après la rencontre. Puis, (l’entraîneur adjoint) Dan (Lacroix) était là aussi à la vidéo et savait qu’il y avait toujours du bon dans mes matchs, mais que ça ne voulait juste pas rentrer.

«(L’entraîneur adjoint) Kirk (Muller) me dit à chaque entraînement : Ça va arriver, ça va arriver! Je pense qu’il a été le premier à me serrer la main après mon premier but.»

«Le premier but était pour moi, c’est sûr. Je l’avais dit à tout le monde que ça allait arriver à un moment donné. J’ai travaillé tout l’été pour avoir plus de lancers au filet et être plus physique. Je l’ai fait. Ça ne voulait pas rentrer (depuis le début de la saison), mais je savais que ça allait arriver.

Évidemment, ces premiers buts, ils étaient aussi pour son défunt ami Nicholas Antonelli, comme tous ceux qu’il a marqués et marquera dans sa carrière de hockeyeur. L’histoire de la perte de son ami d’enfance à 17 ans dans un accident de la route est connue et c’est la raison pour laquelle Hudon fait un signe de croix après chacun de ses filets.

«Le signe de croix pour Nick sera là toute ma vie. Tous mes buts, chaque fois, c’est aussi pour lui. Je suis pas mal sûr qu’il est fier de moi et que j’ai senti un petit coup sur l’épaule chaque fois que j’ai marqué dans ma vie.»

