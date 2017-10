Beaucoup mieux, mais...

Auteur de seulement 13 buts à ses huit premiers matchs, le Canadien vient d’exploser avec 18 à ses quatre derniers. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attaque montréalaise a débloqué. Retour du balancier ? Loi de la moyenne ?

À n’en point douter, il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Il faudrait être dupe pour ne pas se rendre compte que le Canadien a profité de la présence d’un gardien moyen (Ondrej Pavelec) et d’un autre qui avait une mauvaise soirée dans le corps (Craig Anderson) pour redonner un peu de vigueur à ses statistiques offensives.

Au cours de ses deux derniers matchs, le Canadien a vu le pourcentage de réussite sur ses tirs passer de 4,43 à 6,58. Il est encore loin de la valeur médiane détenue par les Blackhawks de Chicago (9,67). N’empêche que c’est bon pour la confiance.

Parfois, l’étincelle créée par cette confiance est suffisante pour permettre de traverser certains passages plus difficiles. Comme cette séquence de trois matchs en quatre soirs sur les patinoires adverses que s’apprête à disputer le Canadien au Minnesota, à Winnipeg et à Chicago.

Trois buts devraient suffire

Cela dit, les hommes de Claude Julien ne rempliront pas le filet adverse à tous les matchs. Michel Therrien avait l’habitude de dire que trois buts devaient, en principe, suffire pour remporter la victoire. Une idéologie partagée par plusieurs entraîneurs de la LNH.

Or, si le Canadien avait marqué trois buts à chacune de ses 12 rencontres depuis le début de la campagne, il montrerait aujourd’hui un dossier de 3-6-3. Il afficherait neuf points au classement, soit le même total que son réel rendement (4-7-1).

Ce qui nous ramène à l’observation que tout le monde fait depuis le début du camp : les problèmes en défense. Le Canadien accorde des buts, beaucoup trop de buts. Sept fois déjà il a accordé au moins quatre buts. Et il s’en est fallu de peu lundi soir à Ottawa.

« On voit du positif, mais il y a encore du travail à faire. Je pense entre autres à nos débuts de période. Nous devons trouver une façon de les amorcer du bon pied », a souligné Shea Weber, au terme de sa soirée de trois mentions d’assistance (et un +4) à Ottawa.

Garder la tête haute

D’ailleurs, Al Montoya a offert une autre performance rassurante face aux Sénateurs. Il avait également démontré de belles choses à Los Angeles avant d’être abandonné par ses coéquipiers en troisième période.

« Nous avons réagi de meilleure façon lorsque nous avons accordé des buts. Lors des derniers matchs, nous avions tendance à reculer après nous être fait marquer, a déclaré le défenseur. Et Al n’a pas semblé être dérangé par le but rapide. »

C’est de bon augure pour le voyage qui vient puisque l’Américain sera minimalement appelé à défendre la cage du Bleu-blanc-rouge pendant une rencontre.

Quelques corrections

Par contre, puisqu’il vaut toujours mieux agir que réagir, la troupe montréalaise doit impérativement resserrer sa défense. Se montrer plus étanche à ce niveau ne signifie pas seulement être plus efficace et acharné autour de son filet. Ça veut également dire, pour les défenseurs, de limiter les contre-attaques en surnombre en choisissant les moments opportuns pour se lancer profondément en territoire adverse.

« Il faut faire de meilleures lectures pour savoir quand s’aventurer à l’attaque. Nous avons perdu quelques matchs en raison d’erreurs de ce genre. On donnait trop de deux contre un ou de trois contre deux », a admis Jeff Petry.

À ce niveau, on a pu noter un ajustement dans le cours de la rencontre de lundi.

Pour les attaquants, ça signifie des replis efficaces de même que des positionnements adéquats en sortie de territoire. Et pour les gardiens, ça se traduit par la capacité à effectuer des arrêts de routine et de commettre un larcin de temps à autre.

Tout de même, le Canadien ne se retrouve qu’à quatre points du dernier rang donnant accès aux séries. À première vue, il y a un peu plus d’espoir qu’il y a une semaine. Néanmoins, malgré ses trois gains en quatre matchs, le Tricolore devra maintenir un rythme de ,614 pour obtenir ses 95 points.

« Avec le trou qu’on s’est creusé, on a beaucoup de chemin à faire. On doit continuer à jouer de cette façon en y allant un match à la fois », a sagement indiqué Julien.