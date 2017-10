10 athlètes qui ont gagné l’Halloween avec leurs costumes (ou pas)

Ce qu’il y a de fantastique en cette dernière journée du mois d’octobre, c’est que les humains se donnent le droit de se costumer!

Les athlètes professionnels en profitent abondamment pour lâcher leur fou et dévoilent bien souvent des aspects méconnus de leurs personnalités.

Voici un petit tour d’horizon des meilleurs costumes d’Halloween de sportifs recensés sur les réseaux sociaux.

P.K. Subban gagne l’Halloween avec son étrange costume de cowboy qui chevauche une licorne (?). (À voir dans la vidéo ci-dessus : P.K. n'est pas passé inaperçu à l'émission #LavoieDubé)

Steph Curry gagne l’Halloween avec son terrifiant costume de Billy The Puppet, un personnage tiré du film d’horreur SAW.

😂 @StephenCurry30 wants to play a little game... 🎃👻🚲 pic.twitter.com/2sXhB6yzFF

Lebron James gagne l’Halloween avec, lui aussi, un déguisement épeurant issu d’un film d’horreur, c’est-à-dire Pennywise du film Ça.

Isaiah Thomas, des Celtics de Boston, gagne l’Halloween avec son costume d’Eazy-E, le défunt rappeur du groupe NWA. La ressemblance est saisissante!

Russell Westbrook gagne l’Halloween en s’inspirant également du cinéma, mais en sortant du registre des films d’horreur. Avec son équipier Nick Collison, ils sont devenus le duo du classique des années 1990 White Men Can’t Jump.

Milan Lucic gagne l’Halloween avec son costume du Joker, qui se passe de présentation. C’est même écrit sur sa poitrine!

Eugenie Bouchard gagne l’Halloween avec son maillot tout droit sorti d’Alerte à Malibu. Ne manquent que la bouée orange et David Hasselhoff.

Giancarlo Stanton gagne l’Halloween avec ce déguisement de Popeye le marin (et nous dévoile, par le fait même, son secret pour frapper autant de circuits). C’est mieux que ce que les frappeurs prennent à la fin des années 90/début 2000.

Giancarlo Stanton is Popeye for Halloween. Which baseball player is going to beat that? pic.twitter.com/O0A2gwL0KJ