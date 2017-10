Vasek Pospisil s’incline au 1er tour à Paris

Le Canadien Vasek Pospisil s’est incliné au premier tour du tournoi de catégorie Masters de Paris, lundi.

Pospisil, 109e raquette mondiale et issu des qualifications, a plié l’échine devant le Français Nicolas Mahut, détenteur d’un laissez-passer des organisateurs, en trois manches de 5-7, 7-5 et 7-6 (5).

Au prochain tour, le Français croisera le fer avec le huitième favori de la compétition, l’Espagnol Pablo Carreno Busta, 11e joueur mondial.

Au final, Pospisil a claqué 12 as, mais a commis six doubles fautes dans ce duel qui a duré plus de 2h30.

De son côté, Mahut a réussi 11 as contre quatre doubles fautes.

Chacun des deux joueurs a brisé son rival à deux reprises.