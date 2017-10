Surévalué, le calendrier préparatoire?

Bon an, mal an, on entend des vétérans remettre en question la longueur des camps d’entraînement et la lourdeur du calendrier préparatoire. Depuis le début de la saison, Derick Brassard sert le meilleur argument possible pour appuyer cette opinion.

Opéré à une épaule au cours de la saison morte, l’athlète de 30 ans n’a pas été en mesure de revêtir son uniforme lors des matchs préparatoires. Bien que limité aux entraînements, Brassard a amorcé la campagne sur les chapeaux de roues.

Après 12 rencontres, il occupe le deuxième rang des pointeurs des Sénateurs avec une récolte de 11 points, dont six buts.

«Je n’ai joué aucun match préparatoire. Je vais essayer de négocier pour faire la même chose l’an prochain», a-t-il lancé, sourire en coin, à quelques heures de l’affrontement contre le Canadien.

Plus sérieusement, le Gatinois avoue avoir craint de ne pas être au même niveau que ses coéquipiers au lancement des hostilités. Sa tenue est une agréable surprise. Autant pour l’équipe que pour lui.

«Je ne savais pas à quoi m’attendre. Je n’ai pas vraiment patiné cet été. Tout ce que je pouvais faire, c’était aller dans le gymnase et bien suivre mon programme de réadaptation», a-t-il expliqué.

«Lors du [...] mois précédant le début de la saison, j’ai mis les bouchées doubles. Parfois, je m’entraînais deux fois par jour. Je voulais être en mesure de jouer le premier match», a-t-il ajouté.

Un système bien rodé

Un travail qui a rapporté ses dividendes puisqu’il n’était pas prévu que Brassard amorce la saison en même temps que tout le monde.

«Je suis vraiment content de ce que j’ai accompli. Ce n’est qu’une dizaine de matchs, alors je vais essayer d’aller chercher de la constance, a-t-il mentionné. Je joue avec de bons joueurs, je joue dans une bonne équipe et on me donne l’occasion de performer. On me donne beaucoup de minutes et je me sens plus à l’aise cette année que l’an passé. Ça explique un peu pourquoi ça va bien cette année.»

Il n’y a pas que Brassard qui connaisse un excellent départ au sein de la troupe de Guy Boucher. Mark Stone, son compagnon de trio, a déjà inscrit sept buts, et Erik Karlsson, un autre qui n’a pas participé aux matchs préparatoires, a récolté neuf mentions d’aide en six joutes depuis son retour au jeu.

«L’équipe a connu un très bon camp d’entraînement. Les vétérans, on était prêts à jouer dans le système de Guy. Les gars savent maintenant quoi faire. L’an passé, c’était un peu nouveau pour tout le monde», a-t-il expliqué.

Des bases solides

Les vétérans sont confiants, la profondeur est concrète et les jeunes sont prometteurs. Voilà qui permet de comprendre pourquoi les représentants de la capitale fédérale pointent au troisième rang de l’Association de l’Est avec une seule défaite en temps régulier à leur dossier. Et ce, malgré l’absence de morceaux importants.

«On a commencé sans Karlsson. Là, on joue sans [Kyle] Turris et [Bobby] Ryan. On a perdu quelques joueurs importants, mais la direction a fait du bon boulot en amenant des gars d’expérience et de caractère comme [Nate] Thompson et [Johnny] Oduya. On a encore le même noyau et notre relève est incroyable.»

Bref, ça s’annonce bien pour l’avenir dans le coin de la 417.