Steph Curry «gagne» l’Halloween

Manquez-vous d’inspiration pour votre costume d’Halloween que vous porterez demain au bureau? Cette année, vous tenez vraiment, mais vraiment à faire une entrée remarquée?

Faites comme Steph Curry. Optez pour la marionnette en bicyclette.

La machine à trois points des Warriors de Golden State a surpris ses coéquipiers, dimanche, en débarquant au travail déguisé en «Billy The Puppet», illustre personnage tiré du film d’horreur SAW.

�� @StephenCurry30 wants to play a little game... ������ pic.twitter.com/2sXhB6yzFF