On retient trois choses en ce lundi de retour au boulot à Montréal : la température inclémente, la construction et Carey Price qui n’a pas salué la foule après le match de samedi, remporté 5-4 à domicile contre les Rangers de New York.

Certains partisans n’ont pas apprécié le départ sec du gardien; d’autres défendent le meilleur joueur de la concession. Reportage de Jean-Philippe Bertrand, à voir dans la vidéo ci-dessus.