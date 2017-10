Ménage d’automne à la WWE

Publié aujourd'hui à 15h38

Mis à jouraujourd'hui à 15h42

Ce fut un dimanche noir pour trois super-vedettes de la WWE, alors que cette dernière a procédé à un ménage automnal en libérant les lutteuses Emma et Summer Rae ainsi que le lutteur Darren Young.

Du trio, c’est le départ d’Emma qui est le plus surprenant, surtout qu’elle venait d’avoir deux combats face à Asuka dans la dernière semaine, cette dernière faisant ses débuts sur l’alignement principal de la WWE. Emma avait bien paru dans les deux cas. Elle est une lutteuse que j’appréciais beaucoup. Je trouve qu’elle avait du charisme et de belles habiletés de lutte. Je la classais même pas très loin derrière le peloton de tête composé de Charlotte Flair, de Sasha Banks, de Becky Lynch et de Bayley.

Aucune raison n’a été donnée et la seule réaction d’Emma fut un Tweet avec un cœur brisé, laissant présager que ce n’était pas sa décision.

D’ailleurs, plusieurs collègues d’Emma se sont manifestées sur les réseaux sociaux, dont ses compatriotes australiennes à NXT Billy Kay et Peyton Royce, de même que Sasha Banks qui dit d’elle qu’elle était la plus travaillante. Paige, avec qui Emma a eu une solide rivalité lorsqu’elles étaient toutes les deux à NXT, n’a pas manqué de remercier son ancienne adversaire.

Emma

Originaire de l’Australie, Emma a signé un contrat avec la WWE en 2011 après avoir passé quelques années sur le circuit indépendant et après être passée par l’académie de l’ancien lutteur de la WWE Lance Storm. Elle a fait ses débuts à NXT en 2012 et en 2013; elle faisait partie de la finale du tournoi afin de couronner la première championne féminine de NXT, finale qu’elle a perdue aux mains de Paige. En février 2014, lors du tout premier événement spécial présenté par NXT, elle a perdu un match de championnat encore une fois face à Paige. Lorsqu’Emma est créditée par certains d’avoir débuté la révolution féminine de la WWE, ce sont ces deux matchs auxquels on fait référence.

Grâce à son entrée dans laquelle elle dansait de façon amusante, elle s’est mérité une place sur l’alignement principal au début de 2014. Elle a alors été jumelée à Santino, mais le tout n’a duré qu’une chanson, alors qu’en janvier 2015, elle retournait à NXT. Au printemps 2016, elle est revenue sur l’alignement principal, mais en mai elle s’est blessée au dos et n’est revenue qu’en avril 2017, après une tentative ratée de transformer son personnage. Après avoir été utilisée de façon sporadique, elle a été choisie pour affronter Asuka, avec qui l’athlète de 28 ans avait eu l’un des meilleurs matchs de lutte féminine de l’année en 2015 quand les deux étaient à NXT. Son match à Raw lundi dernier aura été son dernier à la WWE.

Il s’agit de la deuxième fois qu’Emma est laissée par la WWE. En juin 2014, après avoir eu un léger démêlé avec la justice, la WWE avait annoncé son départ, mais était revenue sur sa décision quelques heures plus tard.

Pour ce qui est de Young et de Rae, les blessures subies récemment ne les ont pas aidés.

Summer Rae

Bien qu’athlétique, Rae rappelait à plusieurs les années pré-révolution féminine, où le look était plus important que le reste. Son départ ne laissera pas le même vide que celui d’Emma. Rae a signé une entente avec la WWE en novembre 2011. Elle a passé les premières années comme accompagnatrice et annonceuse, puis, a fait le saut dans l’arène en janvier 2013. Elle a d’ailleurs participé au tournoi pour couronner la première championne féminine de NXT en juin de la même année.

C’est finalement en avril 2013 qu’elle a fait ses débuts sur l’alignement principal, devenant l’accompagnatrice et partenaire de danse de Fandango. Tantôt utilisée comme valet, tantôt comme lutteuse, l’arrivée des Charlotte Flair, Sasha Banks, Becky Lynch et le changement de garde de la division féminine ont vu son utilisation comme lutteuse en souffrir. Même si elle a été repêchée dans l’équipe de Raw en 2016, des blessures l’ont empêché de retourner. Même si elle était prête pour un retour depuis quelques mois, elle n’est jamais revenue à l’action, l’une des raisons pour lesquelles la surprise n’était pas au rendez-vous lors de l’annonce de dimanche.

Tout de même, la carrière de Rae, 33 ans, lui a permis de participer aux deuxième et troisième saisons de Total Divas sur la chaîne de télévision E!, une émission qui suit certaines femmes de la WWE autant dans leur vie personnelle que dans leur carrière. Elle a aussi eu un rôle dans le film Le fusilier marin 4, aux côtés d’un autre lutteur de la WWE, Le Miz.

Darren Young

Malgré une carrière à la WWE de plus de huit ans, son passage à la WWE aura surtout été marqué par sa sortie du placard à l’été 2013. Bien que d’autres lutteurs, tel que le Québécois Pat Patterson, avaient déjà annoncé leur homosexualité publiquement, Young est devenu le premier à le faire alors qu’il était encore un lutteur actif avec la compagnie. C’est d’ailleurs une nouvelle qui avait fait les manchettes au Québec.

Young, 33 ans, a signé avec la WWE en 2009. Sa carrière fut marquée de hauts et de bas. Après avoir fait ses débuts à la WWE en février 2010, il est renvoyé à NXT et ne reviendra que sur l’alignement principal qu’en avril 2012, en équipe avec Titus O’Neill et les Prime Time Players . C’est en tant que membre de cette équipe qu’il connaîtra ses meilleurs moments à la WWE, remportant les titres par équipe face au New Day en juin 2015. Il a par la suite connu une carrière en solo marquante que par son association avec l’ancien champion de la WWE, Bob Backlund, qui agissait comme coach de vie. La malchance a semblé le poursuivre cependant, alors que pour la seconde fois de sa carrière, il s’est blessé alors qu’il était impliqué dans une rivalité avec son ancien partenaire O’Neill. En avril 2014, une blessure au genou gauche lui avait fait manquer près d’un an d’action, tandis qu’en janvier 2017, une blessure à un bras l’avait mis hors de combat pour une période de huit mois. On ne l’avait pas vu dans un match à la télé depuis son retour en septembre, alors qu’il ne luttait que dans les événements non-télévisés.

Un lien à tout jamais avec Montréal

Bien que sa dernière présence à Montréal ait eu lieu lors d’un événement non-télévisé en septembre 2015, les amateurs du Québec se souviennent de Young pour d’autres raisons. En effet, le 10 septembre 2012, lorsque le commentateur Jerry «The King» Lawler a subi un arrêt cardiaque en direct lors d’un enregistrement de Raw, le match qui avait lieu opposait Young et O’Neill à Daniel Bryan et Kane, dans l’un des moments les plus bouleversants de l’histoire de la lutte au Québec.

