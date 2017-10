Louis Domingue ne trouve pas preneur

Le gardien des Coyotes de l’Arizona Louis Domingue n’a pas été réclamé au ballottage, lundi, de sorte qu’il sera cédé aux Roadrunners de Tucson, dans la Ligue américaine de hockey.

Le Québécois a éprouvé des ennuis cette saison, encaissant six défaites en autant de décisions, en plus de conserver une moyenne de buts alloués de 4,33 et un taux d’efficacité de ,856.

Pour combler son départ, la formation de Glendale a rappelé le gardien Hunter Miska de son club-école. Celui-ci a maintenu une fiche de 3-0-0 dans la Ligue américaine en 2017-2018, présentant toutefois une moyenne de 4,02 et un taux de ,884. L’athlète de 22 ans avait évolué avec l’Université Minnesota-Duluth lors de la précédente campagne.