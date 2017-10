Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 29 octobre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

Anaheim 4 – CAROLINE 3 (tirs de barrage)

– CAROLINE 3 (tirs de barrage) Pittsburgh 1 – WINNIPEG 7 (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Washington 1 – CALGARY 2

Wheeler, rapide comme l’éclair

Le capitaine des Jets Blake Wheeler (3B, 1A) a marqué à trois reprises en 4 min 20 s alors que les Jets ont marqué cinq fois en première période, en route vers un gain de 7-1 face aux Penguins.

En marquant trois fois en 34 secondes en première période, les Jets ont établi une marque d’organisation. L’ancien record était de 59 secondes, établi par les Thrashers face aux Canadiens en décembre 2008, selon Elias Sports. Les Jets deviennent la deuxième équipe en 24 ans à marquer trois buts en 34 secondes ou moins. Les Blackhawks, en mars 2017, avaient également marqué trois filets en 34 secondes.

Wheeler a réussi le deuxième tour du chapeau de sa carrière (2008 avec les Bruins contre les Maple Leafs). Il est devenu le premier joueur de l’organisation des Jets/Thrashers à réussir un tour du chapeau en première période, selon Elias Sports. Il a également battu le record d’organisation d’Ilya Kovalchuk (6 min 51 s) pour les trois buts les plus rapides par un même joueur.

Corey Perry tranche le débat en fusillade - TVA Sports

Le saviez-vous?

Il y a eu 14 tours du chapeau depuis le début de la saison dans la LNH. Il s’agit du nombre le plus élevé après 169 parties après les 15 tours du chapeau réussis en 1994-1995.

Matchs de lundi :

Vegas @ New York (Islanders) (19h00)

Arizona @ Philadelphie (19h00)

Boston @ Columbus (19h00)

Montréal @ Ottawa (19h30)

Tampa Bay @ Floride (19h30)

Los Angeles @ St. Louis (20h00)

Dallas @ Vancouver (22h00)

Toronto @ San Jose (22h30)

Quatre des cinq meilleures équipes de la LNH seront en action lundi.

Les Kings (9-1-1) et les Blues (9-2-1) s’affronteront au Scottrade Center pour le premier de trois rendez-vous cette saison. Les Kings tenteront de remporter 10 victoires à leurs 12 premiers matchs pour la deuxième fois de leur histoire alors que les Blues tenteront d’atteindre ce même plateau, mais en 13 matchs, pour la première fois depuis 2002-2003.

Le Lightning (9-2-1) rendra visite aux Panthers pour une troisième rencontre déjà cette saison contre son rival d’État. Le gardien Andrei Vasilevskiy est sur une séquence de huit victoires. Il détient ainsi le record d’organisation en compagnie de Nikolai Khabibulin (2004).

Les Golden Knights (8-1-0), qui ont remporté leurs cinq derniers matchs), amorcent un voyage de six duels à l’étranger avec une visite à Brooklyn pour y affronter les Islanders. Vegas peut établir un record de victoires consécutives pour une équipe d’expansion, avec six. Les Golden Knights peuvent également devenir la première équipe d’expansion de l’histoire de la LNH à triompher lors de neuf de ses 10 premiers matchs. Les Canadiens de 1917-1918 avaient atteint ce plateau à leur 13e match alors que les Kings et les Flyers de 1967-1968 avaient réussi l’exploit à leur 18e match.

Le retour de Marleau

L’attaquant des Maple Leafs Patrick Marleau fera son retour à San Jose, lui qui avait été acquis par les Leafs en provenance des Sharks lors de l’été. Marleau a disputé 19 saisons à San Jose. Il ne lui manque qu’un but gagnant pour atteindre le plateau des 100 en carrière.