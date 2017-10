L'Inter reprend la deuxième place

L'Inter Milan a récupéré la 2e place du Championnat d'Italie en allant s'imposer 2-1 sur la pelouse du Hellas Vérone lundi en clôture de la 11e journée, qui a vu tous les grands noms de la Serie A s'imposer.

Neuf victoires et deux nuls: les Milanais sont toujours invaincus cette saison et recollent à deux points de Naples, le leader. L'Inter compte une longueur d'avance sur la Juventus Turin et la Lazio Rome et cinq sur l'AS Rome, qui compte un match de retard.

Les joueurs de Luciano Spalletti savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur après avoir vu toutes les équipes les mieux classées s'imposer ce week-end, de Naples à la Sampdoria Gênes (6e).

Sur la pelouse du promu et relégable Vérone (19e), ils ont disputé un match sans grand éclat mais sérieux, à l'image de ce qu'ils proposent souvent depuis le début de saison.

L'Inter a ouvert le score par Borja Valero, qui reprenait de près un excellent centre de Candreva pour marquer son premier but sous le maillot nerazzuro (36e).

Le Hellas est revenu sur un penalty sifflé après intervention de l'assistant-vidéo et inscrit par Pazzini, qui venait d'entrer et n'avait pas encore touché le ballon (60e).

Mais le retour véronais n'a pas tenu plus de sept minutes et Perisic a remis l'Inter devant d'une très lourde frappe du droit après un corner mal défendu par Vérone (67e).