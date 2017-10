Les Cavaliers en arrachent

Les finalistes de la dernière saison dans la NBA, les Cavaliers de Cleveland connaissent un début de saison très ordinaire. La formation de l’Ohio a subi une troisième défaite consécutive dimanche, alors qu’elle recevait la visite des Knicks de New York.

C’est la première fois depuis avril 2004 qu’une équipe avec LeBron James dans ses rangs s’incline trois parties d’affilée face à des opposants qui n’ont même pas participé aux séries éliminatoires la saison précédente.

Les Cavaliers ont présentement un dossier de 3-4 et doivent en plus se passer de leur nouvel élément acquis dans la transaction qui a envoyé Kyrie Irving aux Celtics de Boston, Isaiah Thomas.

Thomas n’a toujours pas disputé de rencontre avec sa nouvelle équipe en raison d’une blessure à la hanche qu’il a subi durant les dernières séries. L’Américain de 28 ans devrait effectuer ses débuts au mois de janvier.

« Les revers que nous avons subis cette saison sont inacceptables. Le seul moyen qu’on a pour s’en sortir, c’est de travailler encore plus fort, a souligné l’entraîneur-chef Tyronn Lue dans des propos recueillis sur le site web de la NBA. C’est exactement ce que nous allons faire, car c’est inimaginable de s’incliner encore de la sorte. »

Des problèmes en défense

L’une des principales raisons des insuccès de la formation de Cleveland est leur jeu défensif. Les Cavaliers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs par en moyenne plus de 16,8 points. Et ces revers sont survenus face au Magic d’Orlando, les Nets de Brooklyn, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans et les Knicks. Ces quatre équipes ne font aucunement partie de l’élite de la NBA comme les Cavaliers.

« Les équipes qu’on affronte semblent toujours excessivement rapides. La vitesse d’exécution à laquelle nous faisons face cause beaucoup de problèmes, a exprimé Lue. »

«Les joueurs adverses marquent toujours une tonne de points contre nous. Notre minable jeu défensif en est la cause, a affirmé James après que quatre joueurs des Knicks ont réalisé un double-double dans leur victoire de 114-95. »

La formation new-yorkaise a également réussi 46,4% de leurs tirs de trois points contre seulement 30,3% pour la troupe de James.

Cleveland présente la deuxième pire défensive de l’Association de l’Est en accordant en moyenne 109,8 points par tranche de 100 possessions. Seuls les Nets affichent un pire dossier.

Ce n’est cependant rien pour inquiéter le meneur des Cavaliers.

« On est seulement en octobre. Ce n’est pas la première fois de ma carrière qu’on connaît un mauvais début de saison, a rectifié James. Nous avons simplement besoin d’une victoire pour nous ramener sur le droit chemin. »

Cleveland reprendra l’action mercredi, alors que les Pacers de l’Indiana seront les visiteurs.