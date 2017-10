Le Rocket de Laval a procédé au rappel de l’attaquant Thomas Ebbing du Beast de Brampton dans la Premier AA Hockey League (ECHL), lundi.

Cette saison, le joueur de 23 ans a disputé six matchs et récolté cinq points, dont un but. Il a également écopé de neuf minutes de pénalité et conservé un différentiel de -3.

Ebbing a pris part à une rencontre avec le Rocket cette année et n’a pas obtenu de point.

Le joueur de 5 pi et 11 po et 172 lb a disputé quatre saisons avec l’Université Michigan State.