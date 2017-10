LavoieDubé : des règles qui favorisent l’attaque

En tant que défenseur dans la LNH, Kristopher Letang mesure bien l’étendue des conséquences qu’entraînent une application plus soutenue du règlement concernant les coups de bâton près des mains.

Les buts pleuvent en ce début de saison 2017-2018. Letang en a d’ailleurs durement témoigné, dimanche soir, lorsque ses Penguins ont subi une dégelée de 7-1 aux mains des Jets.

Selon lui et plusieurs autres observateurs, l’application plus rigoureuse du règlement concernant les coups de bâtons près des mains, ou sur les mains, avantage les joueurs d’avant.

«C'est sûr que ça aide à l'offensive d'avoir les mains libres quand il y a peu d'espace, a observé le numéro 58. Avant, tu avais l'impression que tu ne pouvais jamais décocher un tir. En ce moment, avec cette règle, le joueur est toujours en train de donner un ou deux coups de patin de plus pour être capable d'aller t'enlever la rondelle. Donc, ça te donne un peu plus de temps pour lancer.»

«En mettant plus de punitions comme ça, ça donne plus d'avantages numériques et plus de chances de marquer, donc c'est sûr que ça aide à une hausse des buts.»

Voyez l'entrevue complète de Kristopher Letang dans la vidéo ci-dessus.