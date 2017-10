L’année de qui?

Publié aujourd'hui à 20h48

Mis à jouraujourd'hui à 20h50

Je ne sais pas pour vous mais, dans mon cas, elle m’embête beaucoup, la 49e saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Habituellement, après six semaines d’activités, on a une bonne idée des équipes aspirantes. On commence déjà à faire des scénarios.

En coulisses, certains directeur généraux acceptent de nous dévoiler quelle sera leur stratégie en vue de la prochaine période de transactions.



Cette année?

Rien de tout cela.

Cinq petits points séparent les neuf premières équipes au classement général. C’est une parité sans précédent.



Dans le top 5, au moins quatre équipes n’étaient pas du tout attendues (Rouyn-Noranda, Moncton, Québec et Drummondville).



L’Armada, le Titan et les Tigres étaient vues comme les puissances avant le début de la saison. Ces équipes occupent les sixième, neuvième et 12e places du classement général.

Bref, il n’y a rien de joué. Tout semble incertain.

Les nouveaux Wildcats

Et si les Huskies, qui savent comment gagner, étaient des acheteurs lors de la prochaine période des transactions? Les Philippe Myers, Gabriel Fontaine, Jean-Christophe Beaudin, Jérémy Lauzon et compagnie ne sont plus là mais les Abitibiens trônent au sommet du classement général...

Avec 34 défaites en 35 matchs pour finir la campagne 2016-17, les Wildcats ne sont plus l’ombre de l’équipe de l’an dernier. Moncton est une formation transformée avec Jakob Pelletier, Anderson MacDonald et Mark Grametbauer...

Les Mooseheads sont jeunes mais la troupe de Jim Midgley est tellement talentueuse. Et si les Néo-Écossais étaient déjà prêts pour les grands honneurs?

Le DG des Remparts Philippe Boucher rêvait de l’avantage de la glace et à une victoire au premier tour des séries. Après six semaines, Québec se maintient en tête de sa section. Boucher doit-il changer de stratégie et se ranger dans le camp des acheteurs?



Que fera Dominique Ducharme? Oui, il a la plus jeune équipe de la LHJMQ sous la main. Les Voltigeurs surprennent et les joueurs ont faim de victoires.



Bref, beaucoup de questions, peu de réponses.

Crédit photo : Dominic Chan / Agence QMI

Rebienvenue à Jérémy Roy



Il semble que l’Armada ne pourra pas compter sur Pierre-Luc Dubois. Si je peux vous faire une prédiction, je crois que Joël Bouchard pourra compter sur les services du défenseur Jérémy Roy dans les prochaines semaines. On s'en reparle...



À Shawinigan, les Cataractes sont loin d’avoir mis une croix sur Samuel Girard. Le retour éventuel de Ryan Ellis à Nashville va accentuer la congestion à la ligne bleue des Predators. La valeur du petit numéro 94 sur le marché dans la LHJMQ serait optimale pour la relance des Cataractes...



Le Titan et les Tigres devront bouger pour gagner, les DG Sylvain Couturier et Kevin Cloutier le savent. En coulisses, ils ont déjà annoncé leurs couleurs. Ils sont prêts à foncer et sacrifier des éléments clés pour s’améliorer et triompher...



Les Saguenéens et les Islanders seront en mode écoute. Ils misent sur deux défenseurs de premier plan en Olivier Galipeau et Pierre-Olivier Joseph. Chicoutimi va aussi troquer German Rubtsov...



À Gatineau, le DG des Olympiques Alain Sear est en train de se raviser. Il sait que la valeur de Vitalii Abramov ne sera pas celle qu’il espérait il y a quelques jours à peine. Peut-il décider de garder le magicien russe en Outaouais?



Que fera le Drakkar? De toutes les équipes du circuit, c’est peut-être Baie-Comeau qui déçoit le plus depuis le début de la saison. Les Nord-Côtiers sont au 15e rang et accusent déjà dix points de retard sur les Remparts, les meneurs de la section Est...



Bref, je le répète : beaucoup de questions, peu de réponses.



C’est souvent ce qui arrive quand on ne sait pas qui veut et va gagner.