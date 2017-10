Justin Rose en hausse

Vainqueur du tournoi HSBC-Champions des Championnats du monde du golf, l’Anglais Justin Rose a grimpé de sept échelons au classement mondial masculin mis à jour lundi, de sorte qu’il occupe le sixième rang.

L’Américain Dustin Johnson domine toujours malgré qu’il ait échappé une avance de six coups pendant la ronde finale de cet événement, dimanche. Ses compatriotes Jordan Spieth et Justin Thomas restent ses plus proches poursuivants, alors que le Japonais Hideki Matsuyama et l’Espagnol Jon Rahm complètent le top 5.

Le meilleur Canadien demeure Adam Hadwin (52e), qui a perdu un rang. Graham DeLaet, Mackenzie Hughes et Nick Taylor sont dans l’ordre 105e, 118e et 179e.