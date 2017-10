«Junior va s'en remettre» - Camille Estephan

La défaite par décision partagée de Junior Ulysse contre Steve Claggett, vendredi soir, est restée de travers dans la gorge de son promoteur, Camille Estephan, qui estime cependant que le boxeur doit aller de l’avant.

Le grand patron d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) est demeuré philosophe, lundi, lorsqu’est venu le temps de commenter la situation.

«C'était une dure fin de semaine et c'est difficile d'accepter cette décision, mais ça arrive et c’est la vie, il faut juste avancer et apprendre», a-t-il mentionné, en entrevue à TVA Sports.

«Je ne suis pas d'accord avec la décision des juges, mais ils peuvent voir le combat comme ils le veulent et Junior va s'en remettre», a ajouté Estephan.

Le promoteur reste cependant optimiste quant aux liens qu’il cherche à renforcer entre son protégé et le diffuseur américain HBO.

«On s'attendait à ce que Junior soit sur HBO le 16 décembre (en sous-carte du gala de David Lemieux), a-t-il rappelé. Ils l'ont bien pris. Ils ont dit que les décisions douteuses peuvent arriver. Ça ne finit pas là pour Junior. Ça lui prend une victoire et on serait ouverts à en parler car ils croient en son potentiel et son talent.»

En attendant, EOTTM promet une sous-carte des plus relevées pour le gala du 16 décembre, qui aura lieu à la Place Bell.

«La sous-carte est à être fignolée, on va la finir et l'annoncer la semaine prochaine on l'espère, a mentionné Camille Estephan. Une chose est certaine, on va avoir beaucoup de Québécois et ça va être la sous-carte la plus "naughty" qu’on n’aura jamais vue à Montréal.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.