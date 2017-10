Jimmy Garoppolo passerait des Patriots aux 49ers

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont échangé le quart-arrière Jimmy Garoppolo aux 49ers de San Francisco contre un choix de deuxième tour au repêchage, selon ce qu'a rapporté le réseau ESPN lundi avant que plusieurs médias confirment la nouvelle, dont le site officiel de la NFL.

To repeat: 49ers are trading a 2018 2nd-round draft pick for Patriots QB Jimmy Garoppolo, sources tell ESPN.

