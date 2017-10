Jean Pascal affrontera Ahmed Elbiali

Le boxeur québécois Jean Pascal se mesurera à l’Américano-Égyptien Ahmed Elbiali, le 8 décembre au Hialeah Park de Miami, dans un duel de poids mi-lourds prévu pour 10 rounds.

Pascal (31-5-1, 18 K.-O.) aura fort à faire contre un pugiliste de 27 ans ayant remporté ses 16 premiers duels professionnels. Elbiali (16-0-0, 13 K.-O.) tentera de montrer son savoir-faire dans sa ville de résidence, lui qui a vaincu Christopher Brooker par K.-O. technique à sa dernière présence dans l’arène, le 18 juillet.

Pour sa part, le Lavallois voudra faire oublier ses récents insuccès. Il a plié l’échine par décision majoritaire devant Eleider Alvarez, le 3 juin au Centre Bell. Auparavant, Pascal avait perdu deux fois contre Sergei Kovalev, battant par ailleurs Yunieski Gonzalez et Ricardo Marcelo Ramallo.

«Ce n’est pas seulement un combat pour revenir dans le ring, car je suis prêt à me battre pour ma carrière, a commenté lundi sur le site boxingscene.com le vétéran de 35 ans, qui a déjà détenu le titre mondial WBC de la catégorie de 2009 à 2011. Les promoteurs veulent donner à ce jeune homme un test contre un ancien champion et ils veulent se servir de moi comme tremplin pour lui [Elbiali]. J’ai un rival dangereux et je serai prêt pour lui.»

«Quand j’ai affronté Bernard Hopkins [en 2010 et 2011], j’étais un jeune lion et maintenant, la situation est renversée. Je vais lui montrer quelque chose qu’il n’a jamais vue», a-t-il ajouté.

De son côté, Elbiali est heureux d’avoir un adversaire de renom.

«Je suis reconnaissant à l’égard de tous ceux m’ayant aidé à me rendre ici, a-t-il déclaré. Je pense que mes habiletés ont suffi pour obtenir cette opportunité. C’est mon billet pour les hauts niveaux et je suis excité. Il y aura des feux d’artifice à Miami le 8 décembre!»

Par ailleurs, le principal combat de soutien de la soirée mettra aux prises Chad Dawson (34-5-0, 19 K.-O.) – un ancien opposant de Pascal – au puissant cogneur Edwin Rodriguez (29-2-0, 20 K.-O.).